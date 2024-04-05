Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові чоловік відсудив право перетину кордону у прикордонників — деталі arrow

У Львові чоловік відсудив право перетину кордону у прикордонників — деталі

5 квітня 2024 12:27
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Львові чоловік відсудив право перетину кордону у прикордонників — деталі
Засідання Київського апеляційного суду. Ілюстративне фото: ukr.radio
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Суд скасував рішення прикордонників, які заборонили виїзд за кордон Едуарду Голубу. Чоловік має ІІ групу інвалідності з дитинства і пред’явив всі потрібні документи для перетину.

Про це повідомило видання ZAXID.net у четвер, 4 квітня.

Читайте також:

Рішення суду 

У рішенні, прийнятому Львівським окружним адмінсудом, було встановлено, що дії прикордонної служби, які призвели до заборони Едуарду Голубу перетинати кордон, були незаконними.

Згідно з документами суду від березня 2024 року, позивач, який має ІІ групу інвалідності, намагався виїхати до Польщі через пункт пропуску в Угринові наприкінці 2023 року. Він пред’явив усі необхідні документи для перевірки (пенсійне посвідчення, закордонний паспорт, довідку МСЕК), але отримав відмову від прикордонника, який вимагав документ про непридатність до військової служби. Незгодний з таким рішенням, пан Голуб подав позов до суду. Прикордонна служба не надала відповіді на позовну заяву.

Суддя Марія Кедик, яка вивчила всі представлені матеріали, задовольнила позов пана Голуба. Вона оголосила дії прикордонників незаконними і анулювала їх рішення про заборону перетину кордону. Це рішення суду може бути оскаржене.

Нагадаємо, що на Львівщині працівниця ТЦК безпідставно виключала офіцерів з обліку.

Раніше ми писали, що на Львівщині підполковник видав фальшиву відстрочку від мобілізації.

суд
прикордонники
судді
закордон
особа з інвалідністю

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим