У Львові чоловік відсудив право перетину кордону у прикордонників — деталі

Засідання Київського апеляційного суду. Ілюстративне фото: ukr.radio

Суд скасував рішення прикордонників, які заборонили виїзд за кордон Едуарду Голубу. Чоловік має ІІ групу інвалідності з дитинства і пред’явив всі потрібні документи для перетину.

Про це повідомило видання ZAXID.net у четвер, 4 квітня.

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Рішення суду

У рішенні, прийнятому Львівським окружним адмінсудом, було встановлено, що дії прикордонної служби, які призвели до заборони Едуарду Голубу перетинати кордон, були незаконними.

Згідно з документами суду від березня 2024 року, позивач, який має ІІ групу інвалідності, намагався виїхати до Польщі через пункт пропуску в Угринові наприкінці 2023 року. Він пред’явив усі необхідні документи для перевірки (пенсійне посвідчення, закордонний паспорт, довідку МСЕК), але отримав відмову від прикордонника, який вимагав документ про непридатність до військової служби. Незгодний з таким рішенням, пан Голуб подав позов до суду. Прикордонна служба не надала відповіді на позовну заяву.

Суддя Марія Кедик, яка вивчила всі представлені матеріали, задовольнила позов пана Голуба. Вона оголосила дії прикордонників незаконними і анулювала їх рішення про заборону перетину кордону. Це рішення суду може бути оскаржене.

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