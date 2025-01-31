Во Львове мужчина рассчитывался крадеными банковскими карточками — как его наказал суд

Банкомат. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во Львове мужчина периодически похищал банковские карты и снимал с них деньги. Вследствие этого состоялось судебное заседание, где ему назначили наказание.

Об этом говорится в решении, опубликованные в Опендатаботе.

Читайте также:

Детали дела

Уроженец села Троицкое Славянского района Донецкой области 5 сентября тайно похитил сумку, внутри которой находился мобильный телефон, документы, кошелек и банковская карта. Он снял в банкомате 45 500 гривен.

А 25 сентября мужчина похитил с банковских карточек другого лица 1804,36 польских злотых, рассчитавшись в магазине.

Кроме того, 2 ноября фигурант снова похитил банковскую карту и потратил 8 168 гривен в магазинах.

Во время судебного заседания уроженец Троицкого признал свою вину и подтвердил изложенные в обвинительном акте фактические обстоятельства. Мужчина просил его строго не наказывать.

Что решил суд

Обстоятельствам, смягчающим наказание обвиняемого, суд признает его искреннее раскаяние.

Его признали виновным в совершении уголовных преступлений, совершенных в условиях военного положения. Мужчине назначили наказание

по ч. 1 ст. 357 УК Украины (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) в виде одного года ограничения свободы;

по ч. 4 ст. 185 УК Украины (совершение кражи в условиях военного положения) в виде пяти лет лишения свободы.

Фигуранту назначено наказание в виде пяти лет четырех месяцев лишения свободы.

Напомним, в Киеве женщина украла плащ в магазине в подземном переходе. Ей назначили лишение свободы с испытательным сроком один год.

Также бывший кассир АО "Райффайзен Банк" похитил 400 тысяч долларов. Вследствие этого состоялось судебное заседание.