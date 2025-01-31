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У Львові чоловік викрадав банківські картки — що вирішив суд

31 січня 2025 11:05
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Львові чоловік розраховувався краденими банківськими картками — як його покарав суд
Банкомат. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львові чоловік періодично викрадав банківські картки та знімав з них гроші. Внаслідок цього відбулося судове засідання, де йому призначили покарання.

Про це йдеться в рішенні, опублікованому в Опендатаботі.

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Деталі справи

Уродженець села Троїцьке Словʼянського району Донецької області 5 вересня таємно викрав сумку, всередині якої був мобільний телефон, документи, гаманець та банківська карта. Він зняв у банкоматі 45 500 гривень.  

А 25 вересня чоловік викрав з банківських карток іншої особи 1804,36 польських злотих, розрахувавшись в магазині.  

Крім того, 2 листопада фігурант знову викрав банківську карту та витратив 8 168 гривень в магазинах.

Під час судового засідання уродженець Троїцького визнав свою провину та підтвердив викладені в обвинувальному акті фактичні обставини. Чоловік просив його суворо не карати.

Що вирішив суд

Обставиною, що помʼякшує покарання обвинуваченого, суд визнає його щире каяття.

Його визнали винним у вчиненні кримінальних правопорушень, вчинених в умовах воєнного стану. Чоловіку призначили покарання 

  • за ч. 1 ст. 357 КК України (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) у виді одного року обмеження волі;
  • за ч. 4 ст. 185 КК України (вчинення крадіжки в умовах воєнного стану) у виді пʼяти років позбавлення волі.

Фігуранту призначено покарання у виді пʼяти років і чотирьох місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві жінка вкрала плащ у магазині в підземному переході. Їй призначили позбавлення волі з іспитовим строком один рік. 

Також колишній касир АТ "Райффайзен Банк" викрав 400 тисяч доларів. Через це відбулося судове засідання. 

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