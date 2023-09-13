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Во Львове мужчина угнал автомобиль: полиция ввела план "Перехват"

13 сентября 2023 12:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Во Львове мужчина угнал автомобиль: полиция ввела план "Перехват"
Последствия ДТП, созданного преступником. Фото: Патрульная полиция Львовской области
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В среду, 13 сентября, вблизи торгового центра "Форум" во Львове мужчина угнал авто Renault Master. Полиция ввела план "Перехват" и догнала вора.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

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План "Перехват" во Львове

"Сегодня, около 10 часов утра на территории Львовской области ввели план "Перехват". На улице Под Дубом неизвестный завладел автомобилем Renault Master", — рассказывают правоохранители.

В результате полицейские выяснили, куда двигается угонщик на авто и бросились вдогонку. Увидев полицейские автомобили, злоумышленник начал убегать и по дороге создал ДТП, однако без пострадавших.

ДТП во Львове
Последствия ДТП, созданного преступником. Фото: Патрульная полиция Львовской области

"Патрульным удалось остановить этот автомобиль в селе Малехов и задержать человека. Им оказался 40-летний мужчина. На месте происшествия работают все необходимые службы", — добавили в ведомстве.

ДТП во Львове
Задержание преступника в Малехове. Фото: Патрульная полиция Львовской области

Напомним, недавно в Киеве злоумышленник угнал авто благотворительного фонда и обманул волонтер.

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