У Львові чоловік викрав автомобіль: поліція ввела план "Перехоплення"

Наслідки ДТП, яку створив злочинець. Фото: Патрульна поліція Львівської області

У середу, 13 вересня, поблизу торгового центру "Форум" у Львові чоловік викрав авто Renault Master. Поліція ввела план "Перехоплення" та наздогнала злодія.

Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

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План "Перехоплення" у Львові

"Сьогодні, близько 10-ї години ранку на території Львівської області ввели план "Перехоплення". На вулиці Під Дубом невідомий заволодів автомобілем Renault Master", — розповідають правоохоронці.

В результаті, поліцейські з'ясували, куди рухається викрадач на авто та кинули навздогін. Вгледівши поліцейські автомобілі, зловмисник почав втікати та дорогою створив ДТП, однак без потерпілих.

Наслідки ДТП, яку створив злочинець. Фото: Патрульна поліція Львівської області

"Патрульним вдалося зупинити цей автомобіль у селі Малехів та затримати особу. Ним виявився 40-річний чоловік. На місці події працюють усі необхідні служби", — додали у відомстві.

Затримання злочинця у Малехові. Фото: Патрульна поліція Львівської області

Нагадаємо, нещодавно у Києві зловмисник викрав авто благодійного фонду та ошукав волонтерку.