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У Львові чоловік викрав автомобіль: поліція ввела план "Перехоплення"

13 вересня 2023 12:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Львові чоловік викрав автомобіль: поліція ввела план "Перехоплення"
Наслідки ДТП, яку створив злочинець. Фото: Патрульна поліція Львівської області
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу, 13 вересня, поблизу торгового центру "Форум" у Львові чоловік викрав авто Renault Master. Поліція ввела план "Перехоплення" та наздогнала злодія.

Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області. 

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План "Перехоплення" у Львові  

"Сьогодні, близько 10-ї години ранку на території Львівської області ввели план "Перехоплення". На вулиці Під Дубом невідомий заволодів автомобілем Renault Master", — розповідають правоохоронці.

В результаті, поліцейські з'ясували, куди рухається викрадач на авто та кинули навздогін. Вгледівши поліцейські автомобілі, зловмисник почав втікати та дорогою створив ДТП, однак без потерпілих.

ДТП у Львові
Наслідки ДТП, яку створив злочинець. Фото: Патрульна поліція Львівської області

"Патрульним вдалося зупинити цей автомобіль у селі Малехів та затримати особу. Ним виявився 40-річний чоловік. На місці події працюють усі необхідні служби", — додали у відомстві. 

ДТП у Львові
Затримання злочинця у Малехові. Фото: Патрульна поліція Львівської області

Нагадаємо, нещодавно у Києві зловмисник викрав авто благодійного фонду та ошукав волонтерку. 

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