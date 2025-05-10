Во Львове мужчина забил собаку до смерти - решение суда

Судебный зал. Иллюстративное фото: Freepik

Во Львове мужчина забил битой до смерти собаку своей сожительницы. За совершенное преступление львовянин приговорен к 5 годам заключения.

Об этом информирует Львовская областная прокуратура.

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Бита, которой мужчина забил собаку. Фото: Львовская областная прокуратура

Львовянин забил до смерти собаку — приговор суда

По информации прокуратуры, в начале марта этого года в одной из квартир Шевченковского района Львова мужчина самодельной битой забил до смерти собаку своей сожительницы.

После совершенного преступления злоумышленник положил тело животного в пакет и поставил его на балконе общего пользования. Пакет заметил сосед и вызвал правоохранителей.

Мужчина, убивший собаку. Фото: Львовская областная прокуратура

По публичному обвинению Галицкой окружной прокуратуры города Львова 53-летний львовянин осужден за жестокое обращение с животным, что привело к его гибели (ч. 3 ст. 299 УК Украины).

Назначено наказание — 5 лет лишения свободы. По ходатайству стороны обвинения мужчина находится под стражей.

Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования.

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