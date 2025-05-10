У Львові чоловік забив собаку до смерті — рішення суду

Судова зала. Ілюстративне фото: Freepik

У Львові чоловік забив битою до смерті собаку своєї співмешканки. За скоєний злочин львів’янина засуджено до 5 років ув’язнення.

Про це інформує Львівська обласна прокуратура.

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Бита, якою чоловік забив собаку. Фото: Львівська обласна прокуратура

Львів'янин забив до смерті собаку — вирок суду

За інформацією прокуратури, на початку березня цього року в одній з квартир Шевченківського району Львова чоловік саморобною битою забив до смерті собаку своєї співмешканки.

Після скоєного злочину зловмисник поклав тіло тварини у пакет і поставив його на балконі загального користування. Пакет помітив сусід і викликав правоохоронців.

Чоловік, що вбив собаку. Фото: Львівська обласна прокуратура

За публічного обвинувачення Галицької окружної прокуратури міста Львова 53-річного львів’янина засуджено за жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі (ч. 3 ст. 299 КК України).

Призначено покарання — 5 років позбавлення волі. За клопотанням сторони обвинувачення чоловік перебуває під вартою.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Раніше ми інформували, що на Рівненщині чоловік застрелив собаку.

Крім того, у Києві чоловік знущався з безпритульного собаки, внаслідок чого вона загинула.