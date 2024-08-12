Пытался поджечь полицейский автомобиль — как мужчину наказал суд

Заседание суда. Фото: Ґрати

Во Львове судили мужчину, пытавшегося поджечь служебный автомобиль полиции. Ему назначили 2 года испытательного срока.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

На территории жилого комплекса во Львове 21 мая мужчина облил бензином из пластиковой канистры кузов автомобиля Škoda, принадлежащего Львовскому районному управлению полиции №2. Тем не менее, его намерения не были реализованы, поскольку прохожие оперативно вмешались и остановили его действия.

Мужчина рассказал, вечером готовил шашлык на территории собственного двора. Возле него были припаркованы ВАЗ-2103 и автомобили друзей. Когда он подошел к своему автомобилю, заметил неподалеку полицейскую машину. Он попытался несколько раз активировать сигнализацию на полицейском автомобиле, но без успеха. Тогда он набрал бензин из бака автомобиля друга и облил служебный автомобиль. В кармане у него была зажигалка, которую он планировал использовать для поджога. Его действия были прекращены соседями, немедленно вызвавшими полицию.

Решение суда

Судья признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы. Однако суд принял решение об освобождении от реального заключения с испытательным сроком на 2 года.