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У Львові чоловік здійснив спробу підпалити поліцейське авто — яке рішення ухвалив суд

12 серпня 2024 23:53
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Намагався підпалити поліцейське авто — як чоловіка покарав суд
Засідання суду. Фото: Ґрати
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У Львові судили чоловіка, який намагався підпалити службовий автомобіль поліції. Йому призначили 2 роки іспитового терміну.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

На території житлового комплексу у Львові 21 травня  чоловік облив бензином з пластикової каністри кузов автомобіля Škoda, що належить Львівському районному управлінню поліції №2. Проте його наміри не були реалізовані, оскільки перехожі оперативно втрутилися і зупинили його дії.

Чоловік розповів, ввечері готував шашлик на території власного подвір’я. Біля нього були припарковані його ВАЗ-2103 та автомобілі друзів. Коли він підійшов до свого авто, помітив неподалік поліцейську машину. Він спробував кілька разів активувати сигналізацію на поліцейському авто, але без успіху. Тоді він набрав бензин з бака автомобіля друга і облив службове авто. У кишені у нього була запальничка, яку він планував використати для підпалу. Його дії були припинені сусідами, які негайно викликали поліцію.

Рішення суду

Суддя визнав чоловіка винним і призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. Однак, суд ухвалив рішення про звільнення від реального ув'язнення з іспитовим терміном на 2 роки.

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