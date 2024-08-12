Намагався підпалити поліцейське авто — як чоловіка покарав суд

Засідання суду. Фото: Ґрати

У Львові судили чоловіка, який намагався підпалити службовий автомобіль поліції. Йому призначили 2 роки іспитового терміну.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

На території житлового комплексу у Львові 21 травня чоловік облив бензином з пластикової каністри кузов автомобіля Škoda, що належить Львівському районному управлінню поліції №2. Проте його наміри не були реалізовані, оскільки перехожі оперативно втрутилися і зупинили його дії.

Чоловік розповів, ввечері готував шашлик на території власного подвір’я. Біля нього були припарковані його ВАЗ-2103 та автомобілі друзів. Коли він підійшов до свого авто, помітив неподалік поліцейську машину. Він спробував кілька разів активувати сигналізацію на поліцейському авто, але без успіху. Тоді він набрав бензин з бака автомобіля друга і облив службове авто. У кишені у нього була запальничка, яку він планував використати для підпалу. Його дії були припинені сусідами, які негайно викликали поліцію.

Рішення суду

Суддя визнав чоловіка винним і призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. Однак, суд ухвалив рішення про звільнення від реального ув'язнення з іспитовим терміном на 2 роки.