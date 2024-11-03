Во Львове мужчина ударил полицейского — что решил суд

Полицейские. Иллюстративное фото: Нацполиция

Во Львове мужчина по имени Назар Т. ударил патрульного полицейского при оформлении административного правонарушения. Суд назначил ему наказание в виде года ограничения свободы, а также обязал заплатить компенсацию потерпевшему.

Об этом говорится в приговоре, обнародованном в Едином государственном реестре судебных дел.

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Обстоятельства дела

Инцидент произошел в октябре 2021 года. Около четырех утра патрульные остановили обвиняемого и его товарища, который был за рулем, из-за нарушения ПДД.

Во время оформления админправонарушения у Назара Т. возник конфликт с одним из правоохранителей. В результате спора подсудимый ударил головой патрульного по губе и сломал ему зуб. На суде он своей вины не признал.

"Он находился в состоянии алкогольного опьянения. По дороге остановились по требованию сотрудников патрульной полиции. Во время разговора полицейских с водителем-товарищем, он осуществлял видеофиксацию с помощью мобильного телефона, также обратил внимание работнику полиции, что тот не соблюдает требования в части формы униформы, а именно находится без головного убора", — говорится в приговоре суда.

Сообщается, что по этому поводу между сторонами произошел словесный конфликт. Сотрудник полиции также препятствовал обвиняемому осуществлять видеофиксацию. В результате короткой стычки обвиняемый ударил правоохранителя, после чего его повалили на землю и заковали в наручники.

Что решил суд

На суде обвиняемый согласился возместить нанесенный ущерб патрульному и уточнил, что перед последним судебным заседанием представитель потерпевшего отказался от получения компенсации.

Изучив материалы дела, суд признал Назара Т. виновным в совершении уголовного преступления. Ему назначили год ограничения свободы. Также суд обязал человека заплатить потерпевшему 16 тысяч гривен компенсаций.

Напомним, в Киеве четверо полицейских воспользовались услугами женщин легкого поведения, что позволило им разоблачить бордель.

Также в Чернигове женщина украла куртку из магазина, что привело к судебному разбирательству. Ее признали виновной и назначили наказание.