У Львові чоловік вдарив поліцейського — що вирішив суд

Поліцейські. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Львові чоловік на ім'я Назар Т. вдарив патрульного поліцейського під час оформлення адміністративного правопорушення. Суд призначив йому покарання у вигляді року обмеження волі, а також зобов'язав заплатити компенсацію потерпілому.

Про це йдеться у вироку, який було оприлюднено у Єдиному державному реєстрі судових справ.

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Обставини справи

Інцидент стався у жовтні 2021 року. Близько четвертої ранку патрульні зупинили обвинуваченого і його товариша, який був за кермом, через порушення ПДР.

Під час оформлення адмінправопорушення у Назара Т. виник конфлікт з одним з правоохоронців. Внаслідок суперечки підсудний вдарив головою патрульного по губі й зламав йому зуб. На суді він свою вину не визнав.

"Він перебував у стані алкогольного сп`яніння. По дорозі зупинились на вимогу працівників патрульної поліції. Під час розмови поліцейських з водієм-товаришем, він здійснював відео фіксацію за допомогою мобільного телефону, також звернув увагу працівнику поліції, що той не дотримується вимог в частині форми однострою, а саме знаходиться без головного убору", — говориться у вироку суду.

Повідомляється, що з цього приводу між сторонами відбувся словесний конфлікт. Працівник поліції також перешкоджав обвинувачуваному здійснювати відеофіксацію. Внаслідок короткої сутички обвинувачуваний вдарив правоохоронця, після чого його повалили на землю та закували у кайданки.

Що вирішив суд

На суді обвинувачений погодився відшкодувати завдані збитки патрульному й уточнив, що перед останнім судовим засіданням представник потерпілого відмовився від отримання компенсації.

Вивчивши матеріали справи, суд визнав Назара Т. винним у вчиненні кримінального правопорушення. Йому призначили рік обмеження волі. Також суд зобовʼязав чоловіка заплатити потерпілому 16 тисяч гривень компенсацій.

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