Во Львове мужчина заплатил штраф из-за психотропных препаратов

Во Львове мужчина нашел психотропные препараты — что решил суд
Во Львове мужчина нашел на улице пакет с психотропными препаратами, который он подобрал без цели дальнейшего сбыта. Суд обязал мужчину заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен.
Об этом говорится в материалах Опендатабот.
Обстоятельства дела
Суду стало известно, что житель Львова обнаружил на улице пакет с психотропными препаратами. Он подобрал его без цели дальнейшего сбыта, однако был остановлен сотрудниками полиции, обнаружившими у него пакет.
На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа, работникам которой обвиняемый добровольно сдал пакет с запрещенным веществом.
Прокурор обратился с ходатайством о рассмотрении уголовного проступка в порядке упрощенного производства без проведения судебного разбирательства в судебном заседании.
Что решил суд
Учитывая все обстоятельства этого дела, суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен.
Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана.
Напомним, в Закарпатье мужчина пытался перевезти за границу 27 человек. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.
Мы также писали, что в Харькове суд вынес приговор ранее судимому мужчине. Его признали виновным в незаконном хранении боеприпасов и взрывных устройств.
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