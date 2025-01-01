Во Львове мужчина заплатил штраф из-за психотропных препаратов

Судья подписывает документы. Фото: Суспільне

Во Львове мужчина нашел на улице пакет с психотропными препаратами, который он подобрал без цели дальнейшего сбыта. Суд обязал мужчину заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен.

Об этом говорится в материалах Опендатабот.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что житель Львова обнаружил на улице пакет с психотропными препаратами. Он подобрал его без цели дальнейшего сбыта, однако был остановлен сотрудниками полиции, обнаружившими у него пакет.

На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа, работникам которой обвиняемый добровольно сдал пакет с запрещенным веществом.

Прокурор обратился с ходатайством о рассмотрении уголовного проступка в порядке упрощенного производства без проведения судебного разбирательства в судебном заседании.

Что решил суд

Учитывая все обстоятельства этого дела, суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен.

Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана.

Напомним, в Закарпатье мужчина пытался перевезти за границу 27 человек. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Мы также писали, что в Харькове суд вынес приговор ранее судимому мужчине. Его признали виновным в незаконном хранении боеприпасов и взрывных устройств.