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У Львові чоловік знайшов психотропні препарати — що вирішив суд

1 січня 2025 11:56
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Львові чоловік заплатив штраф через психотропні препарати
Суддя підписує документи. Фото: Суспільне
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Львові чоловік знайшов на вулиці пакет з психотропними препаратами, який він підібрав без мети подальшого збуту. Суд зобов'язав чоловіка сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Про це говориться у матеріалах Опендатабот.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що мешканець Львова знайшов на вулиці пакет із психотропними препаратами. Він підібрав його без мети подальшого збуту, проте був зупинений співробітниками поліції, які виявили в нього цей пакет.

На місце події була викликана слідчо-оперативна група, працівникам якої обвинувачуваний добровільно здав пакет із забороненою речовиною.

Прокурор звернувся з клопотанням про розгляд кримінального проступку у порядку спрощеного провадження без проведення судового розгляду в судовому засіданні.

Що вирішив суд

Взявши до уваги всі обставини цієї справи, суд призначив чоловіку покарання у вигляді штрафу у розмірі 17 тисяч гривень. 

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік намагався перевезти за кордон 27 осіб. Його засудили до п'яти років позбавлення волі.

Ми також писали, що у Харкові суд ухвалив вирок раніше судимому чоловікові. Його визнали винним у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухових пристроїв.

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