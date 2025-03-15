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Во Львове мужчину судили за публикации пикантного контента

15 марта 2025 11:59
Виктория Козырь - редактор
Львовский пенсионер получил приговор за хранение и распространение эротического контента
Судейский молоток. Фото: Freepik
Виктория Козырь - редактор

Во Львове судили пенсионера за хранение и публикации продукции порнографического характера. Он посылал эротический контент в мессенджере Viber.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Следствие установило, что обвиняемый в течение 2023-2024 годов неоднократно распространял в групповом чате "Апостолы" в Viber видео и изображения порнографического характера.

Во время судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Суд учел эти обстоятельства, а также его преклонный возраст и отсутствие предыдущих судимостей.

Несмотря на это судья признал его виновным по частям 1 и 3 статьи 301 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Впрочем, мужчина получил освобождение от реального отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

В то же время на него наложены ограничения, в частности запрет занимать должности, связанные с IT-технологиями и распространением информации в интернете, сроком на три года.

Также суд постановил конфисковать мобильный телефон, который использовался для распространения запрещенного контента, и взыскать с обвиняемого 7959 гривен в пользу государства для покрытия расходов на проведение компьютерно-технической экспертизы.

Кроме этого, суд постановил, что мужчина должен периодически появляться для регистрации в орган пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не покидать территорию Украины без согласования соответствующих органов. Приговор может быть обжалован во Львовском апелляционном суде в течение 30 дней.

Напомним, в Киеве суд назначил принудительное лечение в психиатрической больнице для мужчины, который в 2024 году убил пенсионера на АЗС.

Также в Кропивницком в суде избрали наказание для мужчины, который вел в Telegram канал, где сообщал о передвижении ТЦК и полиции по городу.

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