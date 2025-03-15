Львівський пенсіонер отримав вирок за зберігання і поширення еротичного контенту

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Львові судили пенсіонера за зберігання та публікації продукції порнографічного характеру. Він надсилав еротичний контент у месенджері Viber.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Слідство встановило, що обвинувачений упродовж 2023-2024 років неодноразово поширював у груповому чаті "Апостоли" у Viber відео та зображення порнографічного характеру.

Під час судового розгляду чоловік повністю визнав свою провину та розкаявся. Суд врахував ці обставини, а також його похилий вік та відсутність попередніх судимостей.

Попри це суддя визнав його винним за частинами 1 і 3 статті 301 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Втім чоловік отримав звільнення від реального відбування покарання з випробувальним терміном в один рік.

Водночас на нього накладено обмеження, зокрема заборону обіймати посади, пов’язані з IT-технологіями та розповсюдженням інформації в інтернеті, строком на три роки.

Також суд ухвалив конфіскувати мобільний телефон, який використовувався для поширення забороненого контенту, та стягнути з обвинуваченого 7959 гривень на користь держави для покриття витрат на проведення комп’ютерно-технічної експертизи.

Окрім цього, суд постановив, що чоловік має періодично з’являтися для реєстрації до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не залишати територію України без погодження відповідних органів. Вирок може бути оскаржений у Львівському апеляційному суді протягом 30 днів.

Нагадаємо, у Києві суд призначив примусове лікування у психіатричній лікарні для чоловіка, який у 2024 році вбив пенсіонера на АЗС.

Також у Кропивницькому в суді обрали покарання для чоловіка, який вів в Telegram канал, де сповіщав про пересування ТЦК та поліції по місту.