Во Львове мужчину осудили за госизмену на пожизненное: что он натворил

Человек, которого осудили за госизмену. Фото: Львовская областная прокуратура

Сегодня, 17 мая, Львовская областная прокуратура сообщила об осуждении мужчины за госизмену. Он приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества.

Об этом информирует Львовская областная прокуратура.

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Осуждение за госизмену

Во Львове суд признал виновным гражданина Украины в государственной измене. Он приговорен за государственную измену к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества.

В суде прокурорами было доказано, что с апреля 2022 житель Львова помогал врагу в проведении подрывной деятельности против Украины. Мужчина собирал и посылал представителям РФ размещение воинских частей, взлетные полосы, железнодорожные пути, мосты, нефтебазы и т.д. Кроме этого, он посылал видео с результатами обстрелов по автосервису, в результате которого погибли семь человек.

Представители страны-агрессора давали мужчине задачу — установить присутствие в городе иностранцев, которые должны были присоединиться к иностранному легиону территориальной обороны. Также выяснить информацию о перемещении личного состава Вооруженных сил Украины.

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала в Херсоне медсестру, завербованную ФСБ. Женщина сообщала российским оккупантам информацию об обстрелах региона, а также о количестве раненых украинских солдат, лечившихся в ее медучреждении.

Служба безопасности Украины в Киеве ликвидировала деятельность частных "детективов", продававших информацию из закрытых баз данных государственных учреждений.