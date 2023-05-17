Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове мужчину осудили за госизмену на пожизненное: что он натворил arrow

Во Львове мужчину осудили за госизмену на пожизненное: что он натворил

17 мая 2023 17:23
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Во Львове мужчину осудили за госизмену на пожизненное: что он натворил
Человек, которого осудили за госизмену. Фото: Львовская областная прокуратура
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 17 мая, Львовская областная прокуратура сообщила об осуждении мужчины за госизмену. Он приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества.

Об этом информирует Львовская областная прокуратура.

Читайте также:

Осуждение за госизмену

Во Львове суд признал виновным гражданина Украины в государственной измене. Он приговорен за государственную измену к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества.

В суде прокурорами было доказано, что с апреля 2022 житель Львова помогал врагу в проведении подрывной деятельности против Украины. Мужчина собирал и посылал представителям РФ размещение воинских частей, взлетные полосы, железнодорожные пути, мосты, нефтебазы и т.д. Кроме этого, он посылал видео с результатами обстрелов по автосервису, в результате которого погибли семь человек.

Представители страны-агрессора давали мужчине задачу — установить присутствие в городе иностранцев, которые должны были присоединиться к иностранному легиону территориальной обороны. Также выяснить информацию о перемещении личного состава Вооруженных сил Украины.

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала в Херсоне медсестру, завербованную ФСБ. Женщина сообщала российским оккупантам информацию об обстрелах региона, а также о количестве раненых украинских солдат, лечившихся в ее медучреждении.

Служба безопасности Украины в Киеве ликвидировала деятельность частных "детективов", продававших информацию из закрытых баз данных государственных учреждений.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Вадим Столар: Мы продолжаем снабжать защитников высокотехнологичным оборудованием

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас