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У Львові чоловіка засудили за держзраду на довічне: що він накоїв

17 травня 2023 17:23
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
У Львові чоловіка засудили за держзраду на довічне: що він накоїв
Чоловік, якого засудили за держзраду. Фото: Львівська обласна прокуратура
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 17 травня, Львівська обласна прокуратура повідомила про засудження чоловіка за держзраду. Його засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Про це інформує Львівська обласна прокуратура

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Засудження за держзраду

У Львові суд визнав винним громадянина України у державній зраді. Його засуджено за державну зраду до довічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

В суді прокурорами було доведено, що з квітня 2022 року мешканець Львова допомагав ворогу у проведенні підривної діяльності проти України. Чоловік збирав та надсилав представникам РФ розміщення військових частин, злітні смуги, залізничні колії, мости, нафтобази тощо. Крім цього він надсилав відео із результатами обстрілів по автосервісу, внаслідок якого загинуло сім людей.

Зазначається, що представники країни-агресора давали чоловіку завдання — встановити присутність у місті іноземців, які мали приєднатись до іноземного легіону територіальної оборони. Також з’ясувати інформацію про переміщення особового складу Збройних сил України.

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала у Херсоні медсестру, завербовану ФСБ. Жінка повідомляла російським окупантам інформацію про обстріли регіону, а також про кількість поранених українських солдатів, які лікувалися у її медзакладі.

Служба безпеки України в Києві ліквідувала діяльність приватних "детективів", які продавали продавало інформацію із закритих баз даних державних установ.

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