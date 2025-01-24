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Во Львове мужчину осудили за нападение с ножом на брата

24 января 2025 13:09
Виктория Козырь - редактор
Сиховский суд Львова осудил мужчину за нападение с ножом на брата
Нож в руке. Фото: Freepik
Виктория Козырь - редактор

Сиховский районный суд Львова вынес 21 января приговор в отношении мужчины, которого обвинили в нанесении ножевого ранения. Он напал с ножом на собственного брата.

Об этом говорится в приговоре суда Сиховского районного суда Львова, который опубликовали на Опендатабот.

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Из материалов суда стало известно, что обвиняемый мужчина проживает во Львове. Между ним и его братом 11 января 2023 года произошел конфликт во время которого мужчина достал нож из кармана куртки и нанес удар потерпевшему, после чего скрылся с места происшествия. Резня произошла возле дома на ул. Гната Хоткевича.

Пострадавший смог дойти до квартиры, где ему оказали первую помощь и вызвали скорую. Врачи диагностировали колото-резаную рану передней брюшной стенки, которая, по заключению судебно-медицинской экспертизы, относится к повреждениям легкой степени тяжести.

Обвиняемый свою вину не признал, заявив, что не имел ножа при себе и не наносил удар. Однако суд учел показания потерпевшего, свидетелей, записи с бодикамер полиции, а также выводы судебно-медицинской экспертизы, которые подтвердили вину обвиняемого.

Суд также установил, что обвиняемый имеет контролируемую зависимость от опиоидов, но способен осознавать свои действия. Его действия квалифицированы как умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья.Суд назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы. 

Суд назначил обвиняемому два года ограничения свободы, обязав его стать на учет в исправительном центре. Приговор может быть обжалован во Львовский апелляционный суд в течение 30 дней.

Напомним, в Киеве судили женщину, которая зарабатывала деньги на фальшивом сборе для детей-сирот.

Также на Закарпатье судили мужчину, который продавал бланки повесток от ТЦК с подписью от начальника.

 

суд нападение Львов конфликт судебные решения

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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