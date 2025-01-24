Сиховский суд Львова осудил мужчину за нападение с ножом на брата

Нож в руке. Фото: Freepik

Сиховский районный суд Львова вынес 21 января приговор в отношении мужчины, которого обвинили в нанесении ножевого ранения. Он напал с ножом на собственного брата.

Об этом говорится в приговоре суда Сиховского районного суда Львова, который опубликовали на Опендатабот.

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Из материалов суда стало известно, что обвиняемый мужчина проживает во Львове. Между ним и его братом 11 января 2023 года произошел конфликт во время которого мужчина достал нож из кармана куртки и нанес удар потерпевшему, после чего скрылся с места происшествия. Резня произошла возле дома на ул. Гната Хоткевича.

Пострадавший смог дойти до квартиры, где ему оказали первую помощь и вызвали скорую. Врачи диагностировали колото-резаную рану передней брюшной стенки, которая, по заключению судебно-медицинской экспертизы, относится к повреждениям легкой степени тяжести.

Обвиняемый свою вину не признал, заявив, что не имел ножа при себе и не наносил удар. Однако суд учел показания потерпевшего, свидетелей, записи с бодикамер полиции, а также выводы судебно-медицинской экспертизы, которые подтвердили вину обвиняемого.

Суд также установил, что обвиняемый имеет контролируемую зависимость от опиоидов, но способен осознавать свои действия. Его действия квалифицированы как умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья.Суд назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Суд назначил обвиняемому два года ограничения свободы, обязав его стать на учет в исправительном центре. Приговор может быть обжалован во Львовский апелляционный суд в течение 30 дней.

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