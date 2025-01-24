Сихівський суд Львова засудив чоловіка за напад із ножем на брата

Ніж в руці. Фото: Freepik

Сихівський районний суд Львова ухвалив 21 січня вирок щодо чоловіка, якого звинуватили у нанесенні ножового поранення. Він напав з ножем на власного брата.

Про це йдеться у вироку суду Сихівського районного суду Львова, який опублікували на Опендатабот.

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З матеріалів суду стало відомо, що обвинувачений чоловік проживає у Львові. Між ним та його братом 11 січня 2023 року стався конфлікт під час якого чоловік дістав ніж із кишені куртки та завдав удару потерпілому, після чого втік із місця події. Різанина сталася біля будинку на вул. Гната Хоткевича.

Потерпілий зміг дійти до квартири, де йому надали першу допомогу та викликали швидку. Лікарі діагностували колото-різану рану передньої черевної стінки, яка, за висновками судово-медичної експертизи, належить до ушкоджень легкого ступеня тяжкості.

Обвинувачений свою вину не визнав, заявивши, що не мав ножа при собі та не завдавав удару. Проте суд врахував показання потерпілого, свідків, записи з бодікамер поліції, а також висновки судово-медичної експертизи, які підтвердили вину обвинуваченого.

Суд також встановив, що обвинувачений має контрольовану залежність від опіоїдів, але здатний усвідомлювати свої дії. Його дії кваліфіковано як умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я.Суд призначив покарання у вигляді двох років обмеження волі.

Суд призначив обвинуваченому два роки обмеження волі, зобов'язавши його стати на облік у виправному центрі. Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів.

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