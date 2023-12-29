Во Львове слышны мощные взрывы
Во Львове слышны мощные взрывы. Жителей призывают не делать фото "прилетов" и соблюдать информационную тишину.
Об этом сообщил мэр Андрей Садовый.
Во Львове слышны взрывы
Во Львове сообщают о мощных взрывах. в городе работает ПВО. Жителей призывают оставаться в укрытиях.
Сообщается, что в одном из львовских лицеев произошло возгорание.
В настоящее время сообщается о новых взрывах.
Ранее мы сообщали, что по предварительной информации Львовскую область атаковали более десяти шахедов. Есть попадание в объект критической инфраструктуры.
Кроме того, сегодня, 29 декабря, в Хмельницкой области прогремелимощные взрывы. Атака русских окупантов в очередной раз пришлась на Староконстантинов. Незадолго до этого в регионе была объявлена воздушная тревога.
Напомним, сегодня, 29 декабря, в Украине была объявлена воздушная тревога в ряде областей. Есть угроза атаки ударных БПЛА.
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