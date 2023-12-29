Взрыв. Фото иллюстративный: Твой город

Во Львове слышны мощные взрывы. Жителей призывают не делать фото "прилетов" и соблюдать информационную тишину.

Об этом сообщил мэр Андрей Садовый.

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Во Львове слышны взрывы

Во Львове сообщают о мощных взрывах. в городе работает ПВО. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Взрывы во Львове. Фото: скриншот

Сообщается, что в одном из львовских лицеев произошло возгорание.

Попали в лицей. Фото: скриншот

В настоящее время сообщается о новых взрывах.

Новые взрывы во Львове Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что по предварительной информации Львовскую область атаковали более десяти шахедов. Есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Кроме того, сегодня, 29 декабря, в Хмельницкой области прогремелимощные взрывы. Атака русских окупантов в очередной раз пришлась на Староконстантинов. Незадолго до этого в регионе была объявлена воздушная тревога.

Напомним, сегодня, 29 декабря, в Украине была объявлена воздушная тревога в ряде областей. Есть угроза атаки ударных БПЛА.