Вибух. Фото ілюстративне: Твоє місто

У Львові чутно потужні вибухи. Мешканців закликають не робити фото "прильотів" та дотримуватися інформаційної тиші.

Про це повідомив мер Андрій Садовий.

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У Львові чутно вибухи

У Львові повідомляють про потужні вибухи. у місті працює ППО. Мешканців закликають лишатися в укриттях.

Вибухи у Львові. Фото: скриншот

Повідомляється, що в одному з львівських ліцеїв сталося загоранння.

Влучили в ліцей. Фото: скриншот

Наразі повідомляється про нові вибухи.

Нові вибухи у Львові. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що за попередньою інформацією Львівську область атакували більше десяти шахедів. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

Крім того, сьогодні, 29 грудня, у Хмельницькій області пролунали потужні вибухи. Атака російських окупантів вчергове припала на Старокостянтинів. Незадовго до цього в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, в Україні оголосили повітряну тривогу у низці областей. Є загроза атаки ударних БПЛА.