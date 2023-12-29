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У Львові чутно потужні вибухи

29 грудня 2023 08:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Львові чутно потужні вибухи
Вибух. Фото ілюстративне: Твоє місто
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Львові чутно потужні вибухи. Мешканців закликають не робити фото "прильотів" та дотримуватися інформаційної тиші.

Про це повідомив мер Андрій Садовий.

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У Львові чутно вибухи

У Львові повідомляють про потужні вибухи. у місті працює ППО. Мешканців закликають лишатися в укриттях.

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Вибухи у Львові. Фото: скриншот

Повідомляється, що в одному з львівських ліцеїв сталося загоранння.

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Влучили в ліцей. Фото: скриншот

Наразі повідомляється про нові вибухи.

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Нові вибухи у Львові. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що за попередньою інформацією Львівську область атакували більше десяти шахедів. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

Крім того, сьогодні, 29 грудня, у Хмельницькій області пролунали потужні вибухи. Атака російських окупантів вчергове припала на Старокостянтинів. Незадовго до цього в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, в Україні оголосили повітряну тривогу у низці областей. Є загроза атаки ударних БПЛА. 

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