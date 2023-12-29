У Львові чутно потужні вибухи
У Львові чутно потужні вибухи. Мешканців закликають не робити фото "прильотів" та дотримуватися інформаційної тиші.
Про це повідомив мер Андрій Садовий.
У Львові чутно вибухи
У Львові повідомляють про потужні вибухи. у місті працює ППО. Мешканців закликають лишатися в укриттях.
Повідомляється, що в одному з львівських ліцеїв сталося загоранння.
Наразі повідомляється про нові вибухи.
Раніше ми повідомляли, що за попередньою інформацією Львівську область атакували більше десяти шахедів. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.
Крім того, сьогодні, 29 грудня, у Хмельницькій області пролунали потужні вибухи. Атака російських окупантів вчергове припала на Старокостянтинів. Незадовго до цього в регіоні було оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, в Україні оголосили повітряну тривогу у низці областей. Є загроза атаки ударних БПЛА.
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