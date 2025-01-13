Новогодняя елка во Львове — в городе демонтировали дерево

Демонтаж елки во Львове. Фото: Новини.LIVE

В Львове в понедельник, 13 января, происходит демонтаж главной елки города. Уже отключили новогодние огоньки и убрали ограждение.

Что сейчас происходит в центре Львова — смотрите фоторепортаж Новини.LIVE.

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Демонтаж новогодней елки во Львове

Главную елку во Львове установили 2 декабря на площади перед Оперным Театром. Уже днем 13 января новогоднее дерево демонтировали.

Демонтаж елки во Львове. Фото: Новини.LIVE

Демонтаж елки во Львове. Фото: Новини.LIVE

Демонтаж елки во Львове. Фото: Новини.LIVE

Демонтаж елки во Львове. Фото: Новини.LIVE

Демонтаж елки во Львове. Фото: Новини.LIVE

Коммунальщики уже отключили новогодние огоньки и убрали ограждение.

Как известно, в этом году цены на новогодние елки во Львове стартовали от 130 гривен. В общем, цены на деревца варьировались в зависимости от типа, размера и места продажи

Напомним, 7 января в Киеве открыли пункты сбора новогодних елок. После праздников они подлежат экологической переработке.

Также мы писали, что искусственный интеллект показал главную елку Украины через 50 лет. Дерево сочетает в себе футуристичность и традиционные украинские орнаменты.