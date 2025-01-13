Новорічна ялинка у Львові — в місті демонтували дерево

Демонтаж ялинки у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові в понеділок, 13 січня, відбувається демонтаж головної ялинки міста. Уже від'єднали новорічні вогники та прибрали огорожу.

Що зараз відбувається у центрі Львова — дивіться фоторепортаж Новини.LIVE.

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Демонтаж новорічної ялинки у Львові

Головну ялинку у Львові встановили 2 грудня на площі перед Оперним Театром. Вже вдень 13 січня новорічне дерево демонтували.

Демонтаж ялинки у Львові. Фото: Новини.LIVE

Демонтаж ялинки у Львові. Фото: Новини.LIVE

Демонтаж ялинки у Львові. Фото: Новини.LIVE

Демонтаж ялинки у Львові. Фото: Новини.LIVE

Демонтаж ялинки у Львові. Фото: Новини.LIVE

Комунальники вже від'єднали новорічні вогники та прибрали огорожу.

Як відомо, цьогоріч ціни на новорічні ялинки у Львові стартували від 130 гривень. Загалом, ціни на деревця варіюювалися залежно від типу, розміру та місця продажу

Нагадаємо, 7 січня у Києві відкрили пункти збору новорічних ялинок. Після свят вони підлягать екологічній переробці.

Також ми писали, що штучний інтелект показав головну ялинку України через 50 років. Дерево поєднує в собі футуристичність та традиційні українські орнаменти.