Акция FreeAzov во Львове — фоторепортаж Новости.LVIV

Участники акции протеста FreeAzov во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове проходит очередная мирная акция FreeAzov в поддержку украинских военнопленных. Ее участники требуют от властей приложить все усилия, чтобы вернуть домой находящихся во вражеской неволе украинских защитников.

На месте происшествия побывала корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака в воскресенье, 17 ноября.

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Акция FreeAzov во Львове

Участники акции собрались в центре города около памятника Тарасу Шевченко. Десятки людей требуют уделить больше внимания проблеме украинских военнопленных. Они скандируют "Полон — це пекло!" и "Полон вбиває!".

Также участники акции держат плакаты с надписями "Ціна нашої свободи — їх неволя", "Стань голосом тих, хто став твоїм щитом", "Будь голосом полонених" и другие.

Проходящие мимо жители Львова также выражают поддержку участникам акции. Водители автомобилей сигналят, демонстрируя таким образом свою солидарность.

Участники акции FreeAzov. Фото: Новини.LIVE

Участники акции протеста во Львове. Фото: Новини.LIVE

Мальчик на акции FreeAzov. Фото: Новини.LIVE

Участники акции FreeAzov возле памятника Шевченко. Фото: Новини.LIVE

Участники акции с плакатами. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку пленных во Львове. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы писали, что в воскресенье, 10 ноября, в Киеве на Софийской площади прошла очередная акция FreeAzov в поддержку пленных. На улицу вышли родные защитников и небезразличные украинцы.

А журналисты-расследователи проекта "Нана Справа" узнавали, почему не обменивают бойцов бригады "АЗОВ".