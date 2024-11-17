Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове десятки человек собрались на акцию FreeAzov — фото arrow

Во Львове десятки человек собрались на акцию FreeAzov — фото

17 ноября 2024 15:16
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Акция FreeAzov во Львове — фоторепортаж Новости.LVIV
Участники акции протеста FreeAzov во Львове. Фото: Новини.LIVE
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Во Львове проходит очередная мирная акция FreeAzov в поддержку украинских военнопленных. Ее участники требуют от властей приложить все усилия, чтобы вернуть домой находящихся во вражеской неволе украинских защитников.

На месте происшествия побывала корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака в воскресенье, 17 ноября.

Читайте также:

Акция FreeAzov во Львове

Участники акции собрались в центре города около памятника Тарасу Шевченко. Десятки людей требуют уделить больше внимания проблеме украинских военнопленных. Они скандируют "Полон — це пекло!" и "Полон вбиває!".

Также участники акции держат плакаты с надписями "Ціна нашої свободи — їх неволя", "Стань голосом тих, хто став твоїм щитом", "Будь голосом полонених" и другие.

Проходящие мимо жители Львова также выражают поддержку участникам акции. Водители автомобилей сигналят, демонстрируя таким образом свою солидарность.

акция
Участники акции FreeAzov. Фото: Новини.LIVE
уволить Азов
Участники акции протеста во Львове. Фото: Новини.LIVE
Львов
Мальчик на акции FreeAzov. Фото: Новини.LIVE
акция Free Azov
Участники акции FreeAzov возле памятника Шевченко. Фото: Новини.LIVE
Fpjd
Участники акции с плакатами. Фото: Новини.LIVE
gslnhbvrf gjkjytyb[
Акция в поддержку пленных во Львове. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы писали, что в воскресенье, 10 ноября, в Киеве на Софийской площади прошла очередная акция FreeAzov в поддержку пленных. На улицу вышли родные защитников и небезразличные украинцы.

А журналисты-расследователи проекта "Нана Справа" узнавали, почему не обменивают бойцов бригады "АЗОВ".

Украина акция пленные полк "Азов" война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:43 Впервые в истории — кто одержал победу на Мисс Вселенная-2024

16:42 Под Волчанском пограничники отбили вражеский штурм — видео

16:26 Доплаты учителям — кто из педагогов тоже получит надбавку

16:25 Под Киевом водолазы достали остатки БпЛА из водохранилища — фото

16:25 С долларами не спешить — что будет с курсом на следующей неделе

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

16:15 В Одессе отремонтируют дом за 45 миллионов — какой именно

16:07 Военнослужащая с первого пуска "Иглой" сбила ракету — видео

15:50 Имущественные споры — три способа защитить свое при разводе

15:44 Зеленский встретился с молодежью в День студента

15:38 Цена земли — почему фермеры платят за аренду больше, чем селянам

16:43 Впервые в истории — кто одержал победу на Мисс Вселенная-2024

16:42 Под Волчанском пограничники отбили вражеский штурм — видео

16:26 Доплаты учителям — кто из педагогов тоже получит надбавку

16:25 Под Киевом водолазы достали остатки БпЛА из водохранилища — фото

16:25 С долларами не спешить — что будет с курсом на следующей неделе

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

16:15 В Одессе отремонтируют дом за 45 миллионов — какой именно

16:07 Военнослужащая с первого пуска "Иглой" сбила ракету — видео

15:50 Имущественные споры — три способа защитить свое при разводе

15:44 Зеленский встретился с молодежью в День студента

15:38 Цена земли — почему фермеры платят за аренду больше, чем селянам

Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Text

14:50 Обломки "Циркона" упали на дом в Киеве — какие последствия

16 ноября 2024
Text

17:59 Медиков массово переводят в пехоту без подготовки, — Скороход

Text

05:44 Выборы в 2025 году проводить опасно — бывший глава ЦИК

15 ноября 2024
Text

23:20 Нардеп заявила, что украинцам продают пустые повестки

Text

20:38 Местная власть не реагировала на жалобы из спецшколы, — юрист

Text

20:13 В ЦИК ответили, ведется ли подготовка к выборам в Украине

Text

20:06 Сколько работников ТЦК не имеют боевого опыта — объяснение

Text

17:53 Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

13:17 Сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу — ГПСУ

Text

13:00 Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке