Акция FreeAzov во Львове — фоторепортаж Новости.LVIV

Во Львове десятки человек собрались на акцию FreeAzov — фото
Во Львове проходит очередная мирная акция FreeAzov в поддержку украинских военнопленных. Ее участники требуют от властей приложить все усилия, чтобы вернуть домой находящихся во вражеской неволе украинских защитников.
На месте происшествия побывала корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака в воскресенье, 17 ноября.
Акция FreeAzov во Львове
Участники акции собрались в центре города около памятника Тарасу Шевченко. Десятки людей требуют уделить больше внимания проблеме украинских военнопленных. Они скандируют "Полон — це пекло!" и "Полон вбиває!".
Также участники акции держат плакаты с надписями "Ціна нашої свободи — їх неволя", "Стань голосом тих, хто став твоїм щитом", "Будь голосом полонених" и другие.
Проходящие мимо жители Львова также выражают поддержку участникам акции. Водители автомобилей сигналят, демонстрируя таким образом свою солидарность.
Ранее мы писали, что в воскресенье, 10 ноября, в Киеве на Софийской площади прошла очередная акция FreeAzov в поддержку пленных. На улицу вышли родные защитников и небезразличные украинцы.
А журналисты-расследователи проекта "Нана Справа" узнавали, почему не обменивают бойцов бригады "АЗОВ".
Читайте Новини.LIVE!