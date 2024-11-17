Акція FreeAzov у Львові — фоторепортаж Новини.LVIV

Учасники акції протесту FreeAzov у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові проходить чергова мирна акція FreeAzov на підтримку українських військовополонених. Її учасники вимагають від влади докласти всіх зусиль, що повернути додому українських захисників, які перебувають у ворожій неволі.

На місці події побувала кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака у неділю, 17 листопада.

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Акція FreeAzov у Львові

Учасники акції зібралися у центрі міста біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Десятки люей вимагають приділити більше уваги проблемі українських військовополонених. Вони скандують "Полон — це пекло!" та "Полон вбиває!".

Також учасники акції тримають плакати з написами "Ціна нашої свободи — їхня неволя", "Стань голосом тих, хто став твоїм щитом", "Будь голосом полонених" та інші.

Мешканці Львова, які проходять повз, також висловлюють підтримку учасникам акції. Водії автомобілів сигналять, демонструючи таким чином свою солідарність.

Учасники акції FreeAzov. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції протеста у Львові. Фото: Новини.LIVE

Хлопчик на акції FreeAzov. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції FreeAzov біля пам'ятника Шевченка. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції з плакатами. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку полонених у Львові. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми писали, що у неділю, 10 листопада, у Києві на Софійській площі відбулась чергова акція FreeAzov на підтримку полонених. На вулицю вийшли рідні захисників та небайдужі українці.

А журналісти-розслідувачі проєкту "Наша Справа" дізнавались, чому не обмінюють бійців бригади "АЗОВ".