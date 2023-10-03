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Во Львове дети погибших защитников получат материальную помощь: как получить деньги

3 октября 2023 16:03
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Марта Байдака
Журналист
Во Львове дети погибших защитников получат материальную помощь: как получить деньги
Военный с ребенком. Фото: УНИАН
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

В мэрии Левова была введена дополнительная программа поддержки для детей погибших защитников и защитниц Украины, а также детей военнослужащих с инвалидностью 1-й группы, которую они получили из-за войны войны. Дети получат эти деньги до совершеннолетия.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

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Ежегодная финансовая помощь составит 50 000 грн

"Ежегодная финансовая помощь составит 50 000 грн. Ее можно использовать на обучение или оздоровление. Дети могут получать эти деньги до совершеннолетия. Это инвестиция общины Львова в будущее наших детей", — сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Чтобы начать получать помощь, отец, мать, опекун или уполномоченное лицо должно обратиться во Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий по адресу Пекарская, 41. Там помогут написать заявление и оформить все необходимые документы. Контакты: 032 254 61 16; +38 067 962 83 25.

Напомним, мы ранее писали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц. 

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