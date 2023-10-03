Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові діти загиблих захисників отримуватимуть матеріальну допомогу: як отримати гроші arrow

У Львові діти загиблих захисників отримуватимуть матеріальну допомогу: як отримати гроші

3 жовтня 2023 16:03
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львові діти загиблих захисників отримуватимуть матеріальну допомогу: як отримати гроші
Військовий з дитиною. Фото: УНІАН
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У мерії Льовова запровадили додаткову програму підтримки для дітей загиблих захисників та захисниць України, а також дітей військовослужбовців з інвалідністю 1-ої групи, яку вони отримали через війну. Діти отримуватимуть ці гроші до повноліття.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Читайте також:

Щорічна фінансова допомога становитиме 50 000 грн

"Щорічна фінансова допомога становитиме 50 000 грн. Її можна використати на навчання або оздоровлення. Діти мають змогу отримувати ці гроші до повноліття. Це інвестиція громади Львова у майбутнє наших дітей", — повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Щоб почати отримувати допомогу, батько, матір, опікун чи уповноважена особа, повинна звернутись в Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій за адресою Пекарська, 41. Там допоможуть написати заяву та оформити усі необхідні документи. Контакти: 032 254 61 16; +38 067 962 83 25. 

Нагадаємо, ми раніше писали, що президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб. Він, зокрема, стосується грошового забезпечення та виплат.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Вибори в Польщі: пастка, гра на націоналізмі і драма влади

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз