У Львові діти загиблих захисників отримуватимуть матеріальну допомогу: як отримати гроші

Військовий з дитиною. Фото: УНІАН

У мерії Льовова запровадили додаткову програму підтримки для дітей загиблих захисників та захисниць України, а також дітей військовослужбовців з інвалідністю 1-ої групи, яку вони отримали через війну. Діти отримуватимуть ці гроші до повноліття.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Читайте також:

Щорічна фінансова допомога становитиме 50 000 грн

"Щорічна фінансова допомога становитиме 50 000 грн. Її можна використати на навчання або оздоровлення. Діти мають змогу отримувати ці гроші до повноліття. Це інвестиція громади Львова у майбутнє наших дітей", — повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Щоб почати отримувати допомогу, батько, матір, опікун чи уповноважена особа, повинна звернутись в Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій за адресою Пекарська, 41. Там допоможуть написати заяву та оформити усі необхідні документи. Контакти: 032 254 61 16; +38 067 962 83 25.

Нагадаємо, ми раніше писали, що президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб. Він, зокрема, стосується грошового забезпечення та виплат.