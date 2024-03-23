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Во Львове девушка выпала из окна многоэтажки

23 марта 2024 14:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Во Львове девушка выпала из окна многоэтажки
Правоохранители на месте трагедии. Фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Львове в субботу, 23 марта, из окна многоэтажки выпрыгнула девушка. В результате полученных травм она погибла.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Во Львове девушка выпала из окна 23 марта
Скриншот поста Новини.LIVE

Выпрыгнула из окна

Как известно, инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого, 275 во Львове.

Местные рассказывают, что девушка выпрыгнула из окна и упала на крышу подъезда.

В результате полученных травм она погибла, на месте происшествия работают правоохранители.

Устанавливаются причины трагедии.

выпала из окна во Львове 23 марта
Правоохранители на месте инцидента. Фото: соцсети

Напомним, в Киеве из окна общежития Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова выпрыгнул студент.

Также мы писали, что в столице под поезд электрички попал человек.

суицид
Львов
полиция
несчастный случай
самоубийство

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