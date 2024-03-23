Во Львове девушка выпала из окна многоэтажки

Правоохранители на месте трагедии. Фото: соцсети

Во Львове в субботу, 23 марта, из окна многоэтажки выпрыгнула девушка. В результате полученных травм она погибла.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Скриншот поста Новини.LIVE

Выпрыгнула из окна

Как известно, инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого, 275 во Львове.

Местные рассказывают, что девушка выпрыгнула из окна и упала на крышу подъезда.

В результате полученных травм она погибла, на месте происшествия работают правоохранители.

Устанавливаются причины трагедии.

Правоохранители на месте инцидента. Фото: соцсети

Напомним, в Киеве из окна общежития Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова выпрыгнул студент.

Также мы писали, что в столице под поезд электрички попал человек.