Во Львове девушка выпала из окна многоэтажки
Во Львове в субботу, 23 марта, из окна многоэтажки выпрыгнула девушка. В результате полученных травм она погибла.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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Выпрыгнула из окна
Как известно, инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого, 275 во Львове.
Местные рассказывают, что девушка выпрыгнула из окна и упала на крышу подъезда.
В результате полученных травм она погибла, на месте происшествия работают правоохранители.
Устанавливаются причины трагедии.
Напомним, в Киеве из окна общежития Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова выпрыгнул студент.
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