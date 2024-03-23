У Львові дівчина випала з вікна багатоповерхівки

Правоохоронці на місці трагедії. Фото: соцмережі

У Львові в суботу, 23 березня, з вікна багатоповерхівки вистрибнула дівчина. Внаслідок отриманих травм вона загинула.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Увага! Кадри 18+ містять чутливий контент!

Скриншот допису Новини.LIVE

Вистрибнула з вікна

Як відомо, інцидент стався на вулиці Богдана Хмельницького, 275 у Львові.

Місцеві розповідають, що дівчина вистрибнула з вікна й впала на дах під'їзду.

Внаслідок отриманих травм вона загинула, на місці події працюють правоохоронці.

Встановлюються причини трагедії.

Правоохоронці на місці інциденту. Фото: соцмережі

Нагадаємо, у Києві з вікна гуртожитку Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова вистрибнув студент.

Також ми писали, що у столиці під потяг електрички потрапила людина.