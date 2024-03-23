У Львові дівчина випала з вікна багатоповерхівки
У Львові в суботу, 23 березня, з вікна багатоповерхівки вистрибнула дівчина. Внаслідок отриманих травм вона загинула.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Вистрибнула з вікна
Як відомо, інцидент стався на вулиці Богдана Хмельницького, 275 у Львові.
Місцеві розповідають, що дівчина вистрибнула з вікна й впала на дах під'їзду.
Внаслідок отриманих травм вона загинула, на місці події працюють правоохоронці.
Встановлюються причини трагедії.
Нагадаємо, у Києві з вікна гуртожитку Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова вистрибнув студент.
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