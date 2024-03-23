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У Львові дівчина випала з вікна багатоповерхівки

23 березня 2024 14:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Львові дівчина випала з вікна багатоповерхівки
Правоохоронці на місці трагедії. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львові в суботу, 23 березня, з вікна багатоповерхівки вистрибнула дівчина. Внаслідок отриманих травм вона загинула.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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У Львові дівчина випала з вікна 23 березня
Скриншот допису Новини.LIVE

Вистрибнула з вікна

Як відомо, інцидент стався на вулиці Богдана Хмельницького, 275 у Львові.

Місцеві розповідають, що дівчина вистрибнула з вікна й впала на дах під'їзду. 

Внаслідок отриманих травм вона загинула, на місці події працюють правоохоронці.

Встановлюються причини трагедії.

випала з вікна у Львові 23 березня
Правоохоронці на місці інциденту. Фото: соцмережі

Нагадаємо, у Києві з вікна гуртожитку Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова вистрибнув студент.

Також ми писали, що у столиці під потяг електрички потрапила людина. 

суїцид
Львів
поліція
нещасний випадок
самогубство

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