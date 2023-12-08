Во Львове к семи годам приговорили мужчину, который переправлял уклонистов за границу

Задержание переправщика Андрея Стадника. Фото: Полиция Львовской области

Во Львове осудили Андрея Стадника за незаконную переправку уклонистов за границу. Его удалось задержать после того, как он получил семь тысяч долларов от одного из военнообязанных.

Об этом сообщает местное издание ZAXID.NET, ссылаясь на приговор суда, вынесенный в декабре этого года.

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По информации правоохранительных органов, в начале полномасштабной войны, а именно в марте 2022 года, один из мужчин решил обратиться к Стаднику, чтобы незаконно пересечь границу.

Переправщик рассказал, что можно это сделать, заплатив семь тысяч долларов.

"В дальнейшем в начале мая 2022 года мужчина передал деньги переправителю и был задержан. Стоит добавить, что именно клиент Андрея Стадника обратился к правоохранителям, он давал ему имитационные деньги", — говорится в сообщении.

Суд над переправщиком уклонистов во Львове

Во время судебного заседания обвиняемый не признал свою вину и заявил, что мужчина обратился к нему, чтобы трудоустроиться за границу.

Однако Андрей Стадник отметил, что не может ему помочь, но мужчина ему продолжал звонить.

По словам обвиняемого, у него была лишь одна встреча с мужчиной и он не говорил ему никаких слов о средствах.

"Суд исследовал все доказательства, в том числе аудио- и видеозаписи, на которых зафиксирован разговор Андрея Стадника с мужчиной, который якобы хотел выехать за границу. В частности, Андрей Стадник 7 мая 2022 взял деньги и объяснял мужчине, что ему дадут все документы и переспрашивал, или ему не приходила повестка. Также мужчины обсуждали действия пограничников при незаконном пересечении границы", — добавили в материале.

Как известно, рассмотрением дела занимался судья Виталий Радченко, который и признал Стадника виновным в незаконной переправке мужчин за границу. Его приговорили к семи годам лишения свободы и забрали право занимать государственные и местные должности, связанные с органами самоуправления в течение трех лет. Также у него конфиксируют все принадлежащее ему имущество.

Однако на такое решение может быть еще подана апелляция.

Напомним, ранее пограничники на украинской границе со Словакией задержали пятерых уклонистов и одного проводника. Правонарушители при посадке в авто, которым их должны были доставить до границы, должны были сказать пароль "картофель".