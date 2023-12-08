У Львові до семи років засудили чоловіка, який переправляв ухилянтів за кордон

Затримання переправника Андрія Стадника. Фото: Поліція Львівської області

У Львові засудили Андрія Стадника за незаконне переправлення ухилянтів за кордон. Його вдалося затримати після того, як він отримав сім тисяч доларів від одного з військовозобов'язаних.

Про це повідомляє місцеве видання ZAXID.NET, посилаючись на вирок суду, який було винесено в грудні цього року.

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За інформацією правоохоронних органів, на початку повномасштабної війни, а саме в березні 2022 року, один із чоловіків вирішив звернутися до Стадника, аби незаконно перетнути кордон.

Переправник розповів, що можна це зробити, заплативши сім тисяч доларів.

"Надалі на початку травня 2022 року чоловік передав гроші переправнику і його затримали. Варто додати, що саме клієнт Андрія Стадника звернувся до правоохоронців, він давав йому імітаційні гроші", — йдеться у повідомленні.

Суд над переправником ухилянтів у Львові

Під час судового засідання обвинувачений не визнав своєї провини та заявив, що чоловік звернувся до нього, аби працевлаштуватись за кордон.

Проте Андрій Стадник зазначив, що не має змоги йому допомогти, проте чоловік йому продовжував телефонувати.

За словами обвинуваченого, він мав лише одну зустріч з чоловіком та не говорив йому жодних слів про кошти.

"Суд дослідив усі докази, зокрема аудіо- та відеозаписи, на яких зафіксовано розмову Андрія Стадника з чоловіком, який нібито хотів виїхати за кордон. Зокрема, Андрій Стадник 7 травня 2022 року взяв гроші та пояснював чоловіку, що йому дадуть усі документи та перепитував, чи йому не приходила повістка. Також чоловіки обговорювали дії прикордонників при незаконному перетині кордону", — додали у матеріалі.

Як відомо, розглядом справи займався суддя Віталій Радченко, який і визнав Стадника винним щодо незаконного переправлення чоловіків за кордон. Його засудили до семи років позбавлення волі та забрали право обіймати державні та місцеві посади, які пов'язані з органами самоврядування впродовж трьох років. Також у нього конфіксують все майно, яке йому належить.

Проте на таке рішення може бути ще подана апеляція.

Нагадаємо, раніше прикордонники на українському кордоні зі Словаччиною затримали п'ятьох ухилянтів та одного провідника. Правопорушники при посадці в авто, яким їх мали доправити до кордону, мали сказати пароль "картопля".