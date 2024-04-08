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Во Львове жена главного полицейского купила дорогой автомобиль всего за 5000 грн

8 апреля 2024 19:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Во Львове жена топполицейского купила ценное авто за 5000 грн
Андрей Крутень. Фото: Волынская газета
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В 2023 году жена главного патрульного полиции Львовской области Андрея Крутеня приобрела автомобиль Toyota Prius 2018 выпуска всего за 5 тысяч гривен. Стоимость авто более чем в 100 раз меньше его рыночной цены.

Об этом стало известно из декларации начальника управления патрульной полиции во Львовской области Андрея Крутеня.

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По данным декларации о доходах за прошлый год, Андрей Крутень, главный патрульный Львовщины, получил зарплату на сумму 647 тысяч гривен, тогда как его жена Александра указала доход в размере 1,2 тысяч гривен от ООО "Дентамед 2000".

Семья Крутень не имеет собственной недвижимости, но пользуется родительским домом в Ровно (87 кв. м) и еще одним домом в этом городе (73,5 кв. м). Квартиру во Львове супруги арендуют. Интересно, что в декларации за 2022 год указывалось наличие собственной квартиры в Ровно (44 кв. м) у Александры Крутень, но в документах за 2023 год это имущество или доход от его продажи не остался.

Не менее интересно, что жена главного патрульного имеет еще два автомобиля: Audi A6 (2013 года выпуска), купленный в 2022 году за 130 тысяч гривен, и только что добытый Toyota Prius (2018 года выпуска) за символические 5000 гривен, полученный в 2023 году.

Отметим, что на рынке около 2018 года выпуска Toyota Prius стоит 20 тысяч долларов.

Напомним, что глава Одесской районной государственной администрации Александр Гринчак показал роскошные автомобили, которые находятся в собственности его родственников и супруги, а также немалые денежные хранения.

Кроме того, городской голова Одессы Геннадий Труханов также обнародовал декларацию о доходах и имуществе за 2023 год. Известно, что у главы города куда-то исчез богатый отчим.

декларация
полиция
Львовская область
автомобиль
жена

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