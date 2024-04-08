У Львові дружина топполіцейського купила коштовне авто за 5000 грн

Андрій Крутень. Фото: Волинська газета

У 2023 році дружина головного патрульного поліції Львівської області Андрія Крутеня придбала автомобіль Toyota Prius 2018 року випуску лише за 5 тисяч гривень. Вартість авто понад як у 100 разів менше за його ринкову ціну.

Про це стало відомо з декларації Начальника управління патрульної поліції у Львівській області Андрія Крутеня.

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Авто за 5000 грн

За даними декларації про доходи за минулий рік, Андрій Крутень, головний патрульний Львівщини, отримав зарплату на суму 647 тисяч гривень, тоді як його дружина Олександра вказала дохід у розмірі 1,2 тисячі гривень від ТОВ "Дентамед 2000".

Сім'я Крутень не має власної нерухомості, але користується батьківським будинком у Рівному (87 кв. м) та ще одним будинком у цьому місті (73,5 кв. м). Квартиру у Львові подружжя орендує. Цікаво, що в декларації за 2022 рік зазначалася наявність власної квартири в Рівному (44 кв. м) в Олександри Крутень, але в документах за 2023 рік це майно або дохід від його продажу не залишилося.

Не менш цікаво, що дружина головного патрульного має ще два автомобілі: Audi A6 (2013 року випуску), куплений у 2022 році за 130 тисяч гривень, та щойно здобутий Toyota Prius (2018 року випуску) за символічні 5000 гривень, який був отриманий у 2023 році.

Зазначимо, що на ринку близько 2018 року випуску Toyota Prius коштує 20 тисяч доларів.

Нагадаємо, що голова Одеської районної державної адміністрації Олександр Гринчак показав розкішні автівки, які перебувають у власності його родичів та дружини, а також чималі грошові збереження.

Крім цього, міський голова Одеси Геннадій Труханов теж оприлюднив декларацію про доходи та майно за 2023 рік. Відомо, що в очільника міста кудись зник багатий вітчим.