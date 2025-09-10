Двое несовершеннолетних пытались взорвать дом воина во Львове

Во Львове двое подростков хотели взорвать военного за деньги
Во Львове Служба безопасности Украины сорвала очередную попытку теракта, организованную российскими спецслужбами с привлечением несовершеннолетних. По данным контрразведки, двое львовских подростков, в возрасте 14 и 15 лет, действовали по указаниям из Telegram-каналов, где оккупанты вербуют исполнителей, обещая "легкий заработок".
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Подростки во Львове согласились убить украинского защитника за российские деньги
Юношам приказали заложить самодельное взрывное устройство возле таунхауса, где жил военнослужащий Сил обороны. В частности они скрыли взрывчатку в цветочном горшке, которую предварительно подростки достали из тайника после получения координат от кураторов.
Чтобы обеспечить дистанционное наблюдение, на месте также установили скрытую камеру, которая должна была передавать картинку врагу в момент, когда защитник подойдет к дому.
Сотрудники СБУ действовали на опережение и задержали исполнителей сразу после закладки устройства. У них изъяли взрывчатку и мобильные телефоны с доказательствами контактов с российскими кураторами.
Сейчас фигурантам объявлено подозрение по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — законченное покушение на теракт по предварительному сговору группы лиц. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
