Во Львове двое подростков хотели взорвать военного за деньги

Дата публикации 10 сентября 2025 11:27
Двое несовершеннолетних пытались взорвать дом воина во Львове
Самодельное взрывное устройство, которое спрятали в горшке с цветами. Фото: СБУ

Во Львове Служба безопасности Украины сорвала очередную попытку теракта, организованную российскими спецслужбами с привлечением несовершеннолетних. По данным контрразведки, двое львовских подростков, в возрасте 14 и 15 лет, действовали по указаниям из Telegram-каналов, где оккупанты вербуют исполнителей, обещая "легкий заработок".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Читайте также:

Подростки во Львове согласились убить украинского защитника за российские деньги

Юношам приказали заложить самодельное взрывное устройство возле таунхауса, где жил военнослужащий Сил обороны. В частности они скрыли взрывчатку в цветочном горшке, которую предварительно подростки достали из тайника после получения координат от кураторов.

теракт
Цветочные горшки, где спрятали взрывчатку. Фото: СБУ

Чтобы обеспечить дистанционное наблюдение, на месте также установили скрытую камеру, которая должна была передавать картинку врагу в момент, когда защитник подойдет к дому.

null
Взрывчатка, которую заложили в горшок. Фото: СБУ
null
Взрывчатка. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ действовали на опережение и задержали исполнителей сразу после закладки устройства. У них изъяли взрывчатку и мобильные телефоны с доказательствами контактов с российскими кураторами.

Сейчас фигурантам объявлено подозрение по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — законченное покушение на теракт по предварительному сговору группы лиц. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно работники СБУ разоблачили нескольких участников преступной группировки, которые терроризировали жителей пяти областей Украины.

Также в СБУ сообщили новые подробности расследования о работе российского шпиона в рядах НАБУ.

СБУ теракт Львов подростки ФСБ покушение военнослужащие
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
