Двое несовершеннолетних пытались взорвать дом воина во Львове

Самодельное взрывное устройство, которое спрятали в горшке с цветами. Фото: СБУ

Во Львове Служба безопасности Украины сорвала очередную попытку теракта, организованную российскими спецслужбами с привлечением несовершеннолетних. По данным контрразведки, двое львовских подростков, в возрасте 14 и 15 лет, действовали по указаниям из Telegram-каналов, где оккупанты вербуют исполнителей, обещая "легкий заработок".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Юношам приказали заложить самодельное взрывное устройство возле таунхауса, где жил военнослужащий Сил обороны. В частности они скрыли взрывчатку в цветочном горшке, которую предварительно подростки достали из тайника после получения координат от кураторов.

Цветочные горшки, где спрятали взрывчатку. Фото: СБУ

Чтобы обеспечить дистанционное наблюдение, на месте также установили скрытую камеру, которая должна была передавать картинку врагу в момент, когда защитник подойдет к дому.

Взрывчатка, которую заложили в горшок. Фото: СБУ

Взрывчатка. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ действовали на опережение и задержали исполнителей сразу после закладки устройства. У них изъяли взрывчатку и мобильные телефоны с доказательствами контактов с российскими кураторами.

Сейчас фигурантам объявлено подозрение по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — законченное покушение на теракт по предварительному сговору группы лиц. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

