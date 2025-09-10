Відео
Головна Львів У Львові двоє підлітків хотіли підірвати військового за гроші

У Львові двоє підлітків хотіли підірвати військового за гроші

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 11:27
Двоє неповнолітніх намагалися підірвати будинок воїна у Львові
Саморобний вибуховий пристрій, який заховали в горщику з квітами. Фото: СБУ

У Львові Служба безпеки України зірвала чергову спробу теракту, організовану російськими спецслужбами із залученням неповнолітніх. За даними контррозвідки, двоє львівських підлітків віком 14 і 15 років діяли за вказівками з Telegram-каналів, де окупанти вербують виконавців, обіцяючи "легкий заробіток".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Читайте також:

Підлітки у Львові погодилися вбити українського захисника за російські гроші

Юнакам наказали закласти саморобний вибуховий пристрій біля таунхаусу, де мешкав військовослужбовець Сил оборони.  Зокрема, підлітки приховали вибухівку у квітковому горщику, яку попередньо дістали зі схрону після отримання координат від кураторів.

теракт
Квіткові горщики, де заховали вибухівку. Фото: СБУ

Щоб забезпечити дистанційне спостереження, на місці також встановили приховану камеру, яка мала передавати картинку ворогу в момент, коли захисник підійде до будинку.

null
Вибухівка, яку заклали у горщик. Фото: СБУ
null
Вибухівка. Фото: СБУ

Співробітники СБУ діяли на випередження й затримали виконавців одразу після закладки пристрою. У них вилучили вибухівку та мобільні телефони з доказами контактів із російськими кураторами.

Наразі фігурантам оголошено підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України — закінчений замах на теракт за попередньою змовою групи осіб. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно працівники СБУ викрили кількох учасників злочинного угруповання, які тероризували мешканців п'яти областей України. 

Також в СБУ повідомили нові подробиці розслідування щодо роботи російського шпигуна в лавах НАБУ.

СБУ теракт Львів підлітки ФСБ замах військовослужбовці
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
