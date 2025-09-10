Двоє неповнолітніх намагалися підірвати будинок воїна у Львові

У Львові двоє підлітків хотіли підірвати військового за гроші
У Львові Служба безпеки України зірвала чергову спробу теракту, організовану російськими спецслужбами із залученням неповнолітніх. За даними контррозвідки, двоє львівських підлітків віком 14 і 15 років діяли за вказівками з Telegram-каналів, де окупанти вербують виконавців, обіцяючи "легкий заробіток".
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Підлітки у Львові погодилися вбити українського захисника за російські гроші
Юнакам наказали закласти саморобний вибуховий пристрій біля таунхаусу, де мешкав військовослужбовець Сил оборони. Зокрема, підлітки приховали вибухівку у квітковому горщику, яку попередньо дістали зі схрону після отримання координат від кураторів.
Щоб забезпечити дистанційне спостереження, на місці також встановили приховану камеру, яка мала передавати картинку ворогу в момент, коли захисник підійде до будинку.
Співробітники СБУ діяли на випередження й затримали виконавців одразу після закладки пристрою. У них вилучили вибухівку та мобільні телефони з доказами контактів із російськими кураторами.
Наразі фігурантам оголошено підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України — закінчений замах на теракт за попередньою змовою групи осіб. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
