Двоє неповнолітніх намагалися підірвати будинок воїна у Львові

Саморобний вибуховий пристрій, який заховали в горщику з квітами. Фото: СБУ

У Львові Служба безпеки України зірвала чергову спробу теракту, організовану російськими спецслужбами із залученням неповнолітніх. За даними контррозвідки, двоє львівських підлітків віком 14 і 15 років діяли за вказівками з Telegram-каналів, де окупанти вербують виконавців, обіцяючи "легкий заробіток".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Юнакам наказали закласти саморобний вибуховий пристрій біля таунхаусу, де мешкав військовослужбовець Сил оборони. Зокрема, підлітки приховали вибухівку у квітковому горщику, яку попередньо дістали зі схрону після отримання координат від кураторів.

Квіткові горщики, де заховали вибухівку. Фото: СБУ

Щоб забезпечити дистанційне спостереження, на місці також встановили приховану камеру, яка мала передавати картинку ворогу в момент, коли захисник підійде до будинку.

Вибухівка, яку заклали у горщик. Фото: СБУ

Вибухівка. Фото: СБУ

Співробітники СБУ діяли на випередження й затримали виконавців одразу після закладки пристрою. У них вилучили вибухівку та мобільні телефони з доказами контактів із російськими кураторами.

Наразі фігурантам оголошено підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України — закінчений замах на теракт за попередньою змовою групи осіб. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

