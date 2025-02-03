Эвакуация авто во Львове — как это происходит

Эвакуация автомобиля. Фото: РБК-Україна

В октябре 2024 года во Львове приняли положение, которое предусматривает эвакуацию брошенных транспортных средств. Для этого разработали специальную процедуру.

Директор Департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Олег Забарило рассказал журналистке Новини.LIVE, как это происходит.

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Эвакуация автомобилей во Львове

По словам Забарило, брошенные машины обнаруживают представители райадминистраций. После этого на автомобилях оставляют сообщение о возможной эвакуации. Если владелец в течение месяца не реагирует, принимают решение о перемещении автомобиля на площадку Нацполиции на улице Конюшинной, 13.

"Если владелец изъявит желание забрать свое имущество с площадки, он может это сделать. Для этого надо обратиться на площадку и оплатить стоимость пребывания там его авто. Если владелец не согласится забрать свое авто, то через полгода хранения мы сможем реализовать на аукционе это заброшенное транспортное средство", — рассказал Олег Забарило.

Напомним, в Украине хотят принять новый законопроект, который изменит правила парковки. Он должен сделать стоянку автомобилей для уязвимых групп населения более доступной.

На улицах Львова заметили элитный автомобиль McLaren 570S Spider. В Соединенных Штатах цена на подержанной модели стартует от 110 000 долларов.