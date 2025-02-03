Евакуація авто у Львові — як це відбувається

Евакуація автомобіля. Фото: РБК-Україна

У жовтні 2024 року у Львові прийняли положення, яке передбачає евакуацію покинутих транспортних засобів. Для цього розробили спеціальну процедуру.

Директор Департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило розповів журналістці Новини.LIVE яка це відбувається.

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Евакуація автомобілів у Львові

За словами Забарили, покинуті машини виявляють представники райадміністрацій. Після цього на автівках залишають повідомлення про можливу евакуацію. Якщо власник протягом місяця не реагує, приймають рішення щодо переміщення автомобіля на майданчик нацполіції на вулиці Конюшинній, 13.

"Якщо власник виявить бажання забрати своє майно з майданчика, він може це зробити. Для цього треба звернутися на майданчик і оплатити вартість перебування там його авто. Якщо власник не зголоситься забрати своє авто, то через пів року зберігання ми матимемо змогу реалізувати на аукціоні цей покинутий транспортний засіб", — розповів Олег Забарило.

Нагадаємо, в Україні хочуть прийняти новий законопроєкт, який змінить правила паркування. Він має зробити стоянку автомобілів для вразливих груп населення доступнішою.

На вулицях Львова помітили елітний автомобіль McLaren 570S Spider. У Сполучених Штатах ціна на уживаної моделі стартує від 110 000 доларів.