Во Львове горела многоэтажка — что известно

Спасатели работают на месте пожара. Фото: ГСЧС

Сегодня, 1 мая, во Львове произошел пожар в многоэтажке. Пожарные спасли четырех человек.

Об этом сообщила прессслужба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также:

Пожар во Львове 1 мая

Пожар произошел на восьмом этаже девятиэтажки на улице Широкая. Из-за интенсивного задымления спасателям понадобилось использовать аппараты для защиты дыхания и зрения во время работы. Дым быстро заполнил лестничную клетку, из-за чего некоторые жильцы не смогли самостоятельно покинуть дом. Пожарные эвакуировали троих взрослых на улицу и вынесли на руках ребенка, после чего успешно потушили пожар.

Спасатели работают на месте пожара. Фото: ГСЧС

Спасатели работают на месте пожара. Фото: ГСЧС

Пожар во Львове Фото: ГСЧС

Спасатели работают на месте пожара. Фото: ГСЧС

Напомним, во вторник, 30 апреля, в одной из многоэтажек в Вышгороде Киевской области загорелась автомобильная покрышка. В результате этого в подъезде дома произошло сильное задымление, спасателям пришлось эвакуировать людей.

Ранее мы писали, что в Подольском районе Киева работники ГСЧС ликвидировали пожар. Горело нежилое здание.