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Во Львове горела многоэтажка — что известно

1 мая 2024 21:37
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Во Львове горела многоэтажка — что известно
Спасатели работают на месте пожара. Фото: ГСЧС
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Сегодня, 1 мая, во Львове произошел пожар в многоэтажке. Пожарные спасли четырех человек.

Об этом сообщила прессслужба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Пожар во Львове 1 мая

Пожар произошел на восьмом этаже девятиэтажки на улице Широкая. Из-за интенсивного задымления спасателям понадобилось использовать аппараты для защиты дыхания и зрения во время работы. Дым быстро заполнил лестничную клетку, из-за чего некоторые жильцы не смогли самостоятельно покинуть дом. Пожарные эвакуировали троих взрослых на улицу и вынесли на руках ребенка, после чего успешно потушили пожар.

Пожар во Львове Фото: ГСЧС
Спасатели работают на месте пожара. Фото: ГСЧС
Пожар во Львове Фото: ГСЧС
Спасатели работают на месте пожара. Фото: ГСЧС
Пожар во Львове Фото: ГСЧС
Пожар во Львове Фото: ГСЧС
Пожар во Львове Фото: ГСЧС
Спасатели работают на месте пожара. Фото: ГСЧС

Напомним, во вторник, 30 апреля, в одной из многоэтажек в Вышгороде Киевской области загорелась автомобильная покрышка. В результате этого в подъезде дома произошло сильное задымление, спасателям пришлось эвакуировать людей.

Ранее мы писали, что в Подольском районе Киева работники ГСЧС ликвидировали пожар. Горело нежилое здание.

дети
эвакуация
Львов
пожар
ГСЧС
Львовская область
спасатели

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