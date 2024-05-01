Во Львове горела многоэтажка — что известно
Сегодня, 1 мая, во Львове произошел пожар в многоэтажке. Пожарные спасли четырех человек.
Об этом сообщила прессслужба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Пожар во Львове 1 мая
Пожар произошел на восьмом этаже девятиэтажки на улице Широкая. Из-за интенсивного задымления спасателям понадобилось использовать аппараты для защиты дыхания и зрения во время работы. Дым быстро заполнил лестничную клетку, из-за чего некоторые жильцы не смогли самостоятельно покинуть дом. Пожарные эвакуировали троих взрослых на улицу и вынесли на руках ребенка, после чего успешно потушили пожар.
Ранее мы писали, что в Подольском районе Киева работники ГСЧС ликвидировали пожар. Горело нежилое здание.
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