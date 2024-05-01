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У Львові горіла багатоповерхівка — що відомо

1 травня 2024 21:37
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Львові горіла багатоповерхівка — що відомо
Рятувальники працюють на місці пожежі. Фото: ДСНС
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Сьогодні, 1 травня, у Львові сталася пожежа у багатоповерхівці. Вогнеборці врятували чотирьох людей.

Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Пожежа сталася на восьмому поверсі дев'ятиповерхівки на вулиці Широка. Через інтенсивне задимлення рятувальникам знадобилося використовувати апарати для захисту дихання та зору під час роботи. Дим швидко заповнив сходову клітку, у зв’язку з чим деякі мешканці не змогли самостійно залишити будинок. Пожежники евакуювали трьох дорослих осіб на вулицю та винесли на руках дитину, після чого успішно приборкали пожежу.

Пожежа у Львові. Фото: ДСНС
Рятувальники працюють на місці пожежі. Фото: ДСНС
Пожежа у Львові. Фото: ДСНС
Рятувальники працюють на місці пожежі. Фото: ДСНС
Пожежа у Львові. Фото: ДСНС
Пожежа у Львові. Фото: ДСНС
Пожежа у Львові. Фото: ДСНС
Рятувальники працюють на місці пожежі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у вівторок, 30 квітня, в одній з багатоповерхівок у Вишгороді на Київщині загорілася автомобільна покришка. В результаті цього у під'їзді будинку сталося сильне задимлення, рятувальникам довелося евакуювати людей. 

Раніше ми писали, що у Подільському районі Києва працівники ДСНС ліквідували пожежу. Горіла нежитлова будівля. 

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евакуація
Львів
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ДСНС
Львівська область
рятувальники