У Львові горіла багатоповерхівка — що відомо
Сьогодні, 1 травня, у Львові сталася пожежа у багатоповерхівці. Вогнеборці врятували чотирьох людей.
Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Пожежа у Львові 1 травня
Пожежа сталася на восьмому поверсі дев'ятиповерхівки на вулиці Широка. Через інтенсивне задимлення рятувальникам знадобилося використовувати апарати для захисту дихання та зору під час роботи. Дим швидко заповнив сходову клітку, у зв’язку з чим деякі мешканці не змогли самостійно залишити будинок. Пожежники евакуювали трьох дорослих осіб на вулицю та винесли на руках дитину, після чого успішно приборкали пожежу.
Нагадаємо, у вівторок, 30 квітня, в одній з багатоповерхівок у Вишгороді на Київщині загорілася автомобільна покришка. В результаті цього у під'їзді будинку сталося сильне задимлення, рятувальникам довелося евакуювати людей.
Раніше ми писали, що у Подільському районі Києва працівники ДСНС ліквідували пожежу. Горіла нежитлова будівля.
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