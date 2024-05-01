У Львові горіла багатоповерхівка — що відомо

Рятувальники працюють на місці пожежі. Фото: ДСНС

Сьогодні, 1 травня, у Львові сталася пожежа у багатоповерхівці. Вогнеборці врятували чотирьох людей.

Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Пожежа у Львові 1 травня

Пожежа сталася на восьмому поверсі дев'ятиповерхівки на вулиці Широка. Через інтенсивне задимлення рятувальникам знадобилося використовувати апарати для захисту дихання та зору під час роботи. Дим швидко заповнив сходову клітку, у зв’язку з чим деякі мешканці не змогли самостійно залишити будинок. Пожежники евакуювали трьох дорослих осіб на вулицю та винесли на руках дитину, після чого успішно приборкали пожежу.

Рятувальники працюють на місці пожежі. Фото: ДСНС

Рятувальники працюють на місці пожежі. Фото: ДСНС

Пожежа у Львові. Фото: ДСНС

Рятувальники працюють на місці пожежі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у вівторок, 30 квітня, в одній з багатоповерхівок у Вишгороді на Київщині загорілася автомобільна покришка. В результаті цього у під'їзді будинку сталося сильне задимлення, рятувальникам довелося евакуювати людей.

Раніше ми писали, що у Подільському районі Києва працівники ДСНС ліквідували пожежу. Горіла нежитлова будівля.