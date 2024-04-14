Во Львове горел ресторан — в помещении было около сотни человек

Пожар в Львове. Фото: weukrainetv

Вечером 13 апреля во Львове возник пожар в ресторане, что привело к эвакуации 74 человек. Пожарные быстро ликвидировали возгорание.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в воскресенье, 14 апреля.

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Пожар в ресторане Львова 14 апреля

"Воспламенение произошло вчера поздно вечером в одном из заведений общепита", — отмечают в ГСЧС.

Ликвидация пожара в Львове. Фото: ГСЧС

Ликвидация пожара в Львове. Фото: ГСЧС

Пожарные быстро справились с огнем. Однако для обеспечения безопасности они эвакуировали 74 человека на улицу, включая пять работников. Пожар нанес ущерб системе вентиляции и обшивке потолка. Сообщается, что никто не получил травмы в результате пожара.

Ликвидация пожара в Львове. Фото: ГСЧС

Ликвидация пожара в Львове. Фото: ГСЧС

Согласно сообщениям местных медиа, пожар возник в ресторане азиатской кухни Yoki. Один из посетителей застрял в лифте гостиницы, которая находится над рестораном. Пожарные помогли ему безопасно выйти, и мужчина остался невредим.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, что в Киеве, на Андреевском спуске Подола, в пятницу, 12 апреля, произошел пожар.

Ранее мы писали, что в столичном микрорайоне Оболонь в лифте заживо сгорел человек, его личность еще не установили.