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У Львові горів ресторан — у приміщені було близько сотні людей

14 квітня 2024 14:14
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Львові горів ресторан — у приміщені було близько сотні людей
Пожежа у ресторані Львова. Фото: weukrainetv
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Ввечері 13 квітня у Львові виникла пожежа в ресторані, що спричинило евакуацію 74 людей. Пожежники швидко ліквідували загоряння.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у неділю, 14 квітня.

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"Загоряння сталося вчора пізно ввечері в одному із закладів громадського харчування", — зазначають у ДСНС.

Ліквідація пожежі у ресторані Львова. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі у ресторані Львова. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі у ресторані Львова. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі у ресторані Львова. Фото: ДСНС

Пожежники швидко впорались з вогнем. Однак, для забезпечення безпеки, вони евакуювали 74 особи на вулицю, включно з п’ятьма працівниками. Пожежа завдала шкоди системі вентиляції та обшивці стелі. Повідомляється, що ніхто не отримав травм в результаті пожежі.

Ліквідація пожежі у ресторані Львова. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі у ресторані Львова. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі у ресторані Львова. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі у ресторані Львова. Фото: ДСНС

Згідно з повідомленнями місцевих медіа, пожежа виникла в ресторані азійської кухні Yoki. Один із відвідувачів застряг у ліфті готелю, який знаходиться над рестораном. Пожежники допомогли йому безпечно вийти, і чоловік залишився неушкодженим.

Допис ДСНС. Фото: скриншот
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Києві, на Андріївському узвозі Подолу, в п'ятницю, 12 квітня, трапилася пожежа

Раніше ми писали, що в столичному мікрорайоні Оболонь в ліфті живцем згорів чоловік, його особу ще не встановили.

Львів
пожежа
ДСНС
Львівська область
ресторани

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