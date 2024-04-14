У Львові горів ресторан — у приміщені було близько сотні людей

Пожежа у ресторані Львова. Фото: weukrainetv

Ввечері 13 квітня у Львові виникла пожежа в ресторані, що спричинило евакуацію 74 людей. Пожежники швидко ліквідували загоряння.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у неділю, 14 квітня.

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Пожежа у ресторані Львова 14 квітня

"Загоряння сталося вчора пізно ввечері в одному із закладів громадського харчування", — зазначають у ДСНС.

Ліквідація пожежі у ресторані Львова. Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі у ресторані Львова. Фото: ДСНС

Пожежники швидко впорались з вогнем. Однак, для забезпечення безпеки, вони евакуювали 74 особи на вулицю, включно з п’ятьма працівниками. Пожежа завдала шкоди системі вентиляції та обшивці стелі. Повідомляється, що ніхто не отримав травм в результаті пожежі.

Ліквідація пожежі у ресторані Львова. Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі у ресторані Львова. Фото: ДСНС

Згідно з повідомленнями місцевих медіа, пожежа виникла в ресторані азійської кухні Yoki. Один із відвідувачів застряг у ліфті готелю, який знаходиться над рестораном. Пожежники допомогли йому безпечно вийти, і чоловік залишився неушкодженим.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Києві, на Андріївському узвозі Подолу, в п'ятницю, 12 квітня, трапилася пожежа.

Раніше ми писали, що в столичному мікрорайоні Оболонь в ліфті живцем згорів чоловік, його особу ще не встановили.