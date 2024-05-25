Во Львове горел рынок — что известно

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

В субботу, 25 мая, ориентировочно в 11:20 утра, служба спасения Львова получила сообщение о возгорании в одном из торговых мест на оптовом рынке "Шувар". Пожар тушили почти два часа.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области.

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Согласно данным от пожарных, инцидент произошел по адресу проспект Святого Иоанна Павла II, 4б, где огонь охватил один из павильонов рынка "Шувар". Огонь распространился на площадь 400 квадратных метров.

Пожар был локализован в 12:31, а полностью потушен в 13:03. В процессе тушения было задействовано 11 единиц пожарной техники и 67 спасателей. В настоящее время ведется расследование причин возникновения пожара.

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС 1/8 ​ 8

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, в селе Колонщина Киевской области в четверг, 23 мая, произошел взрыв в одном из жилых домов. После этого в доме произошел пожар, погиб мужчина.

Также мы писали, что 22 мая в селе Дитятки Киевской области произошел пожар в частном жилом доме. В результате возгорания погибли три человека, в том числе ребенок.