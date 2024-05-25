Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове горел рынок — что известно arrow

Во Львове горел рынок — что известно

25 мая 2024 15:39
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Во Львове горел рынок — что известно
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В субботу, 25 мая, ориентировочно в 11:20 утра, служба спасения Львова получила сообщение о возгорании в одном из торговых мест на оптовом рынке "Шувар". Пожар тушили почти два часа.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области.

Читайте также:

Пожар во Львове 25 мая

Согласно данным от пожарных, инцидент произошел по адресу проспект Святого Иоанна Павла II, 4б, где огонь охватил один из павильонов рынка "Шувар". Огонь распространился на площадь 400 квадратных метров.

Пожар был локализован в 12:31, а полностью потушен в 13:03. В процессе тушения было задействовано 11 единиц пожарной техники и 67 спасателей. В настоящее время ведется расследование причин возникновения пожара.

  • Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС
    Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС
  • Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС
    Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС
  • Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС
    Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС
  • Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС
    Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС
  • Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС
    Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС
  • Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС
    Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС
  • Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС
    Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС
  • Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС
    Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС
1/88
Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот
Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, в селе Колонщина Киевской области в четверг, 23 мая, произошел взрыв в одном из жилых домов. После этого в доме произошел пожар, погиб мужчина.

Также мы писали, что 22 мая в селе Дитятки Киевской области произошел пожар в частном жилом доме. В результате возгорания погибли три человека, в том числе ребенок.

Львов
пожар
ГСЧС
Украина
рынок
Львовская область
спасатели

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра