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У Львові горів ринок — що відомо

25 травня 2024 15:39
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Львові горів ринок — що відомо
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В суботу, 25 травня, орієнтовно о 11:20 ранку, служба порятунку Львова отримала повідомлення про займання в одному з торгових місць на оптовому ринку "Шувар". Пожежу гасили майже дві години.

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Львівській області.

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Згідно з даними від пожежників, інцидент трапився за адресою проспект Святого Івана Павла II, 4б, де вогонь охопив один з павільйонів ринку "Шувар". Вогонь поширився на площу в 400 квадратних метрів. 

Пожежу було локалізовано о 12:31, а повністю загашено о 13:03. У процесі гасіння було задіяно 11 одиниць пожежної техніки та 67 рятувальників. Наразі триває розслідування причин виникнення пожежі.

  • Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
    Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
  • Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
    Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
  • Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
    Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
  • Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
    Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
  • Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
    Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
  • Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
    Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
  • Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
    Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
  • Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
    Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
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Допис ДСНС. Фото: скриншот
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, селі Колонщина Київської області у четвер, 23 травня, стався вибух в одному з житлових будинків. Після цього у помешканні сталася пожежа, загинув чоловік.

Також ми писали, що 22 травня у селі Дитятки Київської області сталася пожежа в приватному житловому будинку. Внаслідок загоряння загинули троє людей, у тому числі дитина.

Львів
пожежа
ДСНС
Україна
ринок
Львівська область
рятувальники

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