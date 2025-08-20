Акция поддержки пленных во Львове - как готовятся

Кадры с акции поддержки пленных. Фото: Новини.LIVE

Во Львове пройдет акция в поддержку пленных защитников. Активисты и родные военнопленных решили изменить формат привычных встреч в центре города. Теперь каждый желающий может разместить плакат со словами поддержки у себя на окне — дома или на работе.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Акция поддержки пленных

"Вы можете написать плакат с лозунгом, который вам откликается, и выставить его в окне. Нужно бороться за каждого, кто сегодня находится в российском плену. Это очень важно", — рассказала Новини.LIVE Виктория Березанская, одна из организаторов акции.

В центре Львова активисты уже рисуют плакаты, а присоединиться могут все желающие. Инициативу организовали родные пленных азовцев.

С 23 по 31 августа готовые плакаты разместят в витринах кафе, магазинов, офисов и в окнах львовских домов.

В воскресенье, 17 августа, акция в поддержку пленных и пропавших без вести военных и гражданских состоялась также в Одессе.

Недавно в украинской разведке сообщили, сколько украинцев удалось вернуть из российского плена за время полномасштабной войны.