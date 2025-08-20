Акція підтримки полонених у Львові - як готуються

Кадри з акції підтримки полонених. Фото: Новини.LIVE

У Львові пройде акція на підтримку полонених захисників. Активісти та рідні військовополонених вирішили змінити формат звичних зустрічей у центрі міста. Тепер кожен охочий може розмістити плакат із словами підтримки у себе на вікні — вдома або на роботі.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Акція підтримки полонених

"Ви можете написати плакат із гаслом, яке вам відгукується, і виставити його у вікні. Потрібно боротися за кожного, хто сьогодні перебуває в російському полоні. Це дуже важливо", — розповіла Новини.LIVE Вікторія Березанська, одна з організаторок акції.

Зараз у центрі Львова активісти сьогодні малювали плакати, а долучитися можуть усі охочі. Ініціативу організували рідні полонених азовців.

З 23 по 31 серпня готові плакати розмістять у вітринах кав’ярень, магазинів, офісів та у вікнах львівських домівок.

Кадри з акції підтримки полонених. Фото: Новини.LIVE

Люди готуються до підтримки полонених. Фото: Новини.LIVE

Кадри з акції підтримки полонених. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 17 серпня, акція на підтримку полонених і зниклих безвісти військових та цивільних відбулася також в Одесі.

Нещодавно в українській розвідці повідомили, скільки українців вдалося повернути з російського полону за час повномасштабної війни.