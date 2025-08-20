Відео
Головна Львів У Львові готуються до незвичної акції підтримки полонених — відео

У Львові готуються до незвичної акції підтримки полонених — відео

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 23:22
Акція підтримки полонених у Львові - як готуються
Кадри з акції підтримки полонених. Фото: Новини.LIVE

У Львові пройде акція на підтримку полонених захисників. Активісти та рідні військовополонених вирішили змінити формат звичних зустрічей у центрі міста. Тепер кожен охочий може розмістити плакат із словами підтримки у себе на вікні — вдома або на роботі.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Акція підтримки полонених 

"Ви можете написати плакат із гаслом, яке вам відгукується, і виставити його у вікні. Потрібно боротися за кожного, хто сьогодні перебуває в російському полоні. Це дуже важливо", — розповіла Новини.LIVE Вікторія Березанська, одна з організаторок акції.

Зараз у центрі Львова активісти сьогодні малювали плакати, а долучитися можуть усі охочі. Ініціативу організували рідні полонених азовців.

З 23 по 31 серпня готові плакати розмістять у вітринах кав’ярень, магазинів, офісів та у вікнах львівських домівок. 

У Львові готуються до незвичної акції підтримки полонених — відео - фото 1
У Львові готуються до незвичної акції підтримки полонених — відео - фото 2
У Львові готуються до незвичної акції підтримки полонених — відео - фото 3
У неділю, 17 серпня, акція на підтримку полонених і зниклих безвісти військових та цивільних відбулася також в Одесі.

Нещодавно в українській розвідці повідомили, скільки українців вдалося повернути з російського полону за час повномасштабної війни.

Львів полонені війна в Україні війна захисники
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
