Акція підтримки полонених у Львові - як готуються

У Львові готуються до незвичної акції підтримки полонених — відео
У Львові пройде акція на підтримку полонених захисників. Активісти та рідні військовополонених вирішили змінити формат звичних зустрічей у центрі міста. Тепер кожен охочий може розмістити плакат із словами підтримки у себе на вікні — вдома або на роботі.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Акція підтримки полонених
"Ви можете написати плакат із гаслом, яке вам відгукується, і виставити його у вікні. Потрібно боротися за кожного, хто сьогодні перебуває в російському полоні. Це дуже важливо", — розповіла Новини.LIVE Вікторія Березанська, одна з організаторок акції.
Зараз у центрі Львова активісти сьогодні малювали плакати, а долучитися можуть усі охочі. Ініціативу організували рідні полонених азовців.
З 23 по 31 серпня готові плакати розмістять у вітринах кав’ярень, магазинів, офісів та у вікнах львівських домівок.
У неділю, 17 серпня, акція на підтримку полонених і зниклих безвісти військових та цивільних відбулася також в Одесі.
Нещодавно в українській розвідці повідомили, скільки українців вдалося повернути з російського полону за час повномасштабної війни.
Читайте Новини.LIVE!