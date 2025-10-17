Видео
Видео

Главная Львов Во Львове готовятся к зиме без тепла — как будут греться горожане

Во Львове готовятся к зиме без тепла — как будут греться горожане

Дата публикации 17 октября 2025 19:55
обновлено: 19:51
Львов зимой 2025 без тепла - как жители Львова планируют пережить холодный сезон
Мужчина включает обогреватель. Фото: freepik

Холодное время года уже не за горами, и львовяне все чаще задумываются, как пережить зиму без тепла. Кто-то утепляет окна, другие закупают термобелье, грелки, электрообогреватели и генераторы. Пока тепловики только готовятся к старту отопительного сезона, львовяне уже продумывают собственные способы согреть дома и оставаться в тепле даже в случае форс-мажоров.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, как они будут спасаться от холода зимой.

Как во Львове готовятся к зиме

Большинство опрошенных говорят, пытаются запастись всем необходимым: от теплой одежды до резервных источников энергии. Горожане признают, что даже если будет сложно, главное оставаться в тепле, поддерживать друг друга и не паниковать.

"В общем, одеваться тепло: перчатки, свитера, куртки. А сейчас, поскольку не включают отопление, надо несколько теплее одеваться, как капуста, можно так сказать", — смеется львовянка.

"Как будем спасаться? Не знаю, горячим чаем, глинтвейном, всем, чем только можно", — добавляет женщина.

"Я тоже буду тепло одеваться, потому что на учебе холодно. А квартиру снимаю, у нас есть печка, она на газу, поэтому можем греться даже без света", — рассказывает студентка.

"У нас есть аккумулятор, и мы можем подключать котел. Поэтому готовы к этому. Ну, конечно одежда, горячий чай, напитки. Что еще остается?" — заключает женщина.

отопительный сезон Львов зима теплоснабжение отопление
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
