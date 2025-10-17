Львів взимку 2025 без тепла – як мешканці Львова планують пережити холодний сезон

Чоловік включає обігрівач. Фото: freepik

Холодна пора року вже не за горами, і львів’яни все частіше замислюються, як пережити зиму без тепла. Хтось утеплює вікна, інші закуповують термобілизну, грілки, електрообігрівачі та генератори. Поки тепловики лише готуються до старту опалювального сезону, львів’яни вже продумують власні способи зігріти домівки й залишатися в теплі навіть у разі форс-мажорів.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, як вони будуть рятуватись від холоду взимку.

Як у Львові готуються до зими

Більшість опитаних кажуть, що намагаються запастися всім необхідним: від теплого одягу до резервних джерел енергії. Містяни визнають: навіть якщо буде складно, головне залишатися в теплі, підтримувати одне одного і не панікувати.

"Загалом, вдягатися тепло: рукавички, светри, куртки. А зараз, оскільки не включають опалення, треба дещо тепліше вдягатися, як капуста, можна так сказати", — сміється львів’янка.

"Як будемо рятуватися? Не знаю, гарячим чаєм, глінтвейном, всім, чим тільки можна", — додає жінка.

"Я теж буду тепло вдягатися, бо на навчанні холодно. А квартиру винаймаю,у нас є пічка, вона на газу, тому можемо грітися навіть без світла", — розповідає студентка.

"У нас є акумулятор, і ми можемо підключати котел. Тому готові до цього. Ну, звісно, одяг, гарячий чай, напої. Що ще залишається?" — підсумовує жінка.

