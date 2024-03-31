Взрывы во Львовской области 31 марта

Сбивание ракеты. Фото иллюстративный: АрмияInform

Во Львовской области утром 31 марта прогремела серия мощных взрывов. В регионе объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, а также глава Львовской ОВА Максим Козицкий .

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Об угрозе ракетного удара во Львовской области глава ОВА сообщил в 5:00 утра 31 марта. Группа ракет летела на регион по разным направлениям. Часть из них держала курс на Львов, а другая – на Стрый.

Сообщение Максима Козицкого. Фото: скриншот

Такую же информацию обнародовали и в воздушных силах ВСУ. Там добавили, что в направлении Стрыя ракеты летели с севера и юга.

Сообщения ПС ВСУ. Фото: скриншот

Над Львовом был слышен свист ракет

Мэр города Андрей Садовый заявил, что ракеты летели в направлении Львова. Он призвал горожан не снимать траекторию пролета ракет и предупредил, что они находятся в регионе.

Сообщение Андрея Садового. Фото: сундуков шот

Напомним, россияне подняли в небо группу бомбардировщиков Ту-95мс в ночь на 31 марта. Через несколько часов в Украине прозвучала масштабная воздушная тревога.