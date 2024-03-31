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Во Львовской области громкие взрывы — в область летел ряд ракет

31 марта 2024 06:04
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Взрывы во Львовской области 31 марта
Сбивание ракеты. Фото иллюстративный: АрмияInform
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Во Львовской области утром 31 марта прогремела серия мощных взрывов. В регионе объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, а также глава Львовской ОВА Максим Козицкий .

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Об угрозе ракетного удара во Львовской области глава ОВА сообщил в 5:00 утра 31 марта. Группа ракет летела на регион по разным направлениям. Часть из них держала курс на Львов, а другая – на Стрый.

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Сообщение Максима Козицкого. Фото: скриншот

Такую же информацию обнародовали и в воздушных силах ВСУ. Там добавили, что в направлении Стрыя ракеты летели с севера и юга.

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Сообщения ПС ВСУ. Фото: скриншот

Над Львовом был слышен свист ракет

Мэр города Андрей Садовый заявил, что ракеты летели в направлении Львова. Он призвал горожан не снимать траекторию пролета ракет и предупредил, что они находятся в регионе.

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Сообщение Андрея Садового. Фото: сундуков   шот

Напомним, россияне подняли в небо группу бомбардировщиков Ту-95мс в ночь на 31 марта. Через несколько часов в Украине прозвучала масштабная воздушная тревога.

 

Львов
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Львовская область
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ракеты

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