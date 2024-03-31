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На Львівщині гучні вибухи — в область летіла низка ракет

31 березня 2024 06:04
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Вибухи на Львівщині 31 березня
Збиття ракети. Фото ілюстративне: АрміяInform
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У Львівській області 31 березня вранці пролунала серія потужних вибухів. У регіоні оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, а також голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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Про загрозу ракетного удару у Львівській області очільник ОВА повідомив о 5:00 ранку 31 березня. Група ракет летіла на регіон з різних напрямків. Частина з них тримала курс на Львів, а інша — на Стрий.

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Повідомлення Максима Козицького. Фото: скріншот

Таку ж інформацію оприлюднили й у Повітряних силах ЗСУ. Там додали, що у напрямку Стрия ракети летіли з півночі та півдня. 

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Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скріншот

Над Львовом було чутно свист ракет

Мер міста Андрій Садовий заявив, що ракети летіли у напрямку Львова. Він закликав містян не знімати траєкторію прольоту ракет та попередив, що вони перебувають у регіоні. 

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Повідомлення Андрія Садового. Фото: скрин шот

Нагадаємо, росіяни підняли в небо групу бомбардувальників Ту-95мс у ніч на 31 березня. За кілька годин в Україні пролунала масштабна повітряна тривога. 

 

Львів
вибух
Львівська область
повітряна тривога
ракети

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