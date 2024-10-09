Скрывал пребывание военного под наркотиками — как накажут капитана

Заседание суда. Иллюстративное фото: freepik

Во Львове капитан за взятку пытался скрыть наркотическое опьянение военного на службе. В настоящее время он находится под стражей.

Об этом говорится в судебном приговоре, передает zaxid.net.

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Детали дела

Как известно, старший лейтенант вместе с кинологом проводила профилактические мероприятия по предотвращению правонарушений, связанных с оборотом наркотиков. В ходе таких проверок было обнаружено, что один из солдат был в наркотическом опьянении. Сообщается, что он исполнял водительские обязанности.

Однако в начале октября этого года во Львове возле ТРЦ King Cross Leopolis капитан, начальник группы психологической поддержки персонала, передал военнослужащей, проводившей проверку его подчиненного, 2000 долларов взятки.

Решение суда

После того как капитан передал взятку, его задержали и возбудили в отношении его уголовное дело по ч.3 ст.369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). В настоящее время продолжается досудебное расследование. Задержанному избрали меру пресечения — содержание под стражей с возможностью выйти под 90 тыс. грн залога.

Сам капитан объяснил, что таким образом он хотел скрыть это нарушение, потому что оно может привести к "возмущению общественности и репутационным потерям для военного формирования".

Напомним, в Закарпатской области приговорили к трем годам лишения свободы мужчину, написавшему заявление об отказе от военной службы. Перед этим ВВК сочла фигуранта пригодным, однако, по мнению мужчины, медики не обратили внимания на состояние его здоровья.

Также мы сообщали, что во Львове вынесли приговор вебкам-модели, продававшей свои откровенные видео. Девушку оштрафовали на 67 тысяч гривен.